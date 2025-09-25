Phát hành ngày 25/08, Không Buông - màn kết hợp giữa Hngle và Ari đang tạo nên một hiện tượng âm nhạc mới. Chỉ trong vòng một tháng, ca khúc đã vượt mốc 110 triệu lượt stream trên toàn bộ các nền tảng streaming tại Việt Nam, cùng hơn 3,4 triệu lượt xem YouTube, một thành tích ấn tượng đối với bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào mới chập chững bước vào thị trường Vpop.

Hngle - Không Buông

Thành tích này giúp bài hát liên tục chiếm giữ những vị trí cao trên BXH: #1 Spotify Viral 50 Vietnam, #2 Spotify Top 50 Vietnam, #3 iTunes Top Songs Vietnam… Đồng thời góp mặt trong loạt playlist nổi bật của Spotify như Thiên Hạ Nghe Gì, Vietnam Now Playing, Âm Nhạc Chữa Lành Tâm Hồn và Tân Binh Việt Nam. Đây là cú nổ đầy ấn tượng cho sự kết hợp giàu cảm xúc đến từ hai tân binh của làng nhạc Việt. Trên TikTok, đoạn điệp khúc nhanh chóng trở thành xu hướng, xuất hiện trong hàng chục nghìn video, nơi khán giả gửi gắm tâm trạng và sự đồng cảm với ca khúc.

Điều thú vị là khi mới phát hành, Không Buông không được truyền thông quá rầm rộ. Thế nhưng, nhờ hiệu ứng từ khán giả, chỉ sau vài tuần, ca khúc bứt tốc mạnh mẽ, lần lượt leo lên các vị trí cao của BXH nhạc số.

MV Không Buông còn được đầu tư với toàn bộ bối cảnh được quay tại Úc

Không chỉ gây tiếng vang ở mảng nhạc số, MV Không Buông còn được đầu tư với toàn bộ bối cảnh được quay tại Úc. Bản nhạc mang giai điệu buồn nhưng cuốn hút, gợi cảm giác day dứt và đẹp đẽ, còn cách thể hiện chân thành biến nó thành một lời tự sự, một mảnh ký ức tình yêu buồn nhưng đáng trân trọng. Nữ chính MV cũng nhận được nhiều lời khen khi truyền tải trọn vẹn tinh thần ca khúc: từ ánh mắt, nụ cười đến cả những khoảnh khắc dữ dội, tất cả đều khắc sâu cảm xúc trong lòng người xem.

Hngle - chủ nhân ca khúc Không Buông

Được biết, Hngle, nghệ sĩ thể ca khúc, tên thật là Lê Hoàng Thanh Hưng, sinh năm 2005 tại Vĩnh Long. Ở tuổi 20, nam ca sĩ gây ấn tượng không chỉ bởi âm nhạc mà còn bởi bảng thành tích cá nhân đáng nể: IELTS 8.0, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin tại RMIT Australia, đồng thời sở hữu chứng chỉ huấn luyện viên tennis quốc tế (ITF Academy). Với ngoại hình sáng, thành tích học tập ấn tượng cùng niềm đam mê dành cho âm nhạc, Hngle đang dần định hình hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z đa năng, mang màu sắc mới cho làng nhạc Việt.

Loạt hình ảnh đời thường của Hngle: