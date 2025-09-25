Những ngày qua, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng đang trở thành tâm điểm tranh cãi của mạng xã hội vì ồn ào liên quan đến việc quảng cáo trái phép cho một trang web cá độ. Nhóm nhạc gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng vừa chính thức ra mắt hôm 18/9 với MV Anh Em Trước Sau Như Một. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày lên sóng, MV đã bị cư dân mạng chỉ ra loạt chi tiết gắn liền với hình ảnh quảng bá cho web cá độ. Dưới sức ép dư luận, MV nhanh chóng bị gỡ bỏ và đăng lại bản chỉnh sửa, loại bỏ chi tiết gây tranh cãi.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vấn đề của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng liên quan đến hình ảnh quảng cáo cho web cá độ.

Vụ việc của nhóm Ngũ Hổ Tướng khiến nhiều ngôi sao bị cư dâ mạng điểm danh, "đào" lại hình ảnh từng quảng cáo/biểu diễn sự kiện web cá độ. Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm, Trang Pháp đều lên tiếng để giải thích với công chúng.

Giữa lúc này, Duy Mạnh nhập cuộc khi đăng tải dòng trạng thái mỉa mai vụ việc, khiến Khánh Phương trực tiếp để lại bình luận đáp trả. Cuộc khẩu chiến ngay lập tức thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Duy Mạnh tiết lộ rằng chính trang web từng xuất hiện trong MV của Ngũ Hổ Tướng cũng đã từng ngỏ lời mời hợp tác với mình.

Ngày 25/9, Duy Mạnh công khai loạt tin nhắn được cho là từ trang web cá độ ngỏ ý hợp tác. Theo nội dung tin nhắn, trang web đề nghị được xuất hiện trong MV Duy Mạnh thông qua hình thức gắn logo lên các vật phẩm dùng cho MV. Chỉ cần vài giây là kiếm được số tiền khổng lồ, có thể lên đến 30 tỷ đồng. Trước lời mời này, Duy Mạnh và ekip từ chối thẳng thừng. Duy Mạnh không ngại tung full đoạn tin nhắn và khẳng định bản thân không bao giờ cổ xuý cho hành vi trái pháp luật.

Trước đó, cư dân mạng từng "đào" đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Duy Mạnh trình diễn trong một sự kiện được cho là của nhà cái, diễn ra từ đầu năm nay. Tranh cãi bùng nổ dữ dội khi khán giả cho rằng hình ảnh này trái ngược với những gì nam ca sĩ nhiều lần phát ngôn lên án việc ham mê cờ bạc, đặc biệt là cá độ online.

Đại diện Duy Mạnh nhanh chóng lên tiếng, xác nhận sự kiện từng được lan truyền trên mạng xã hội đúng là nơi nam ca sĩ có tham gia biểu diễn, nhưng khẳng định hoàn toàn không liên quan đến các đơn vị đang gây tranh cãi.

"Duy Mạnh không nhận quảng cáo của nhãn hàng, không có bất kì tương tác nào với nhãn hàng và không nắm thông tin về các nhà tài trợ liên quan trong chương trình. Ca khúc mà Duy Mạnh trình diễn trong chương trình là Kiếp Đỏ Đen - sáng tác với nội dung khuyên mọi người tránh xa cờ bạc và những hình thức giải trí tương tự. Mục đích cuối cùng là để phục vụ cho người dân, tuyệt đối không liên quan đến các đơn vị đang được nhắc đến trên các trang mạng xã hội."

Duy Mạnh thể hiện lập trường không cổ xúy các hành vi trái luật

Đại diện Duy Mạnh cũng đưa thông tin tương tự về việc được mời quảng cáo cho web cá độ "Team cũng chia sẻ thêm là cách đây khoảng 1 tháng, ekip cũng nhận được lời mời tài trợ để làm sản phẩm âm nhạc với yêu cầu chỉ cần để logo của đơn vị cờ bạc lên ly, áo hoặc một góc nhỏ trong MV là sẽ nhận được tiền tỷ. Không những vậy, phía đơn vị này còn gửi lời mời sang Mỹ quay MV cùng 1 rapper mới, nếu đồng ý có thể nhận được khoảng vài chục tỷ VND. Tuy nhiên bản thân nghệ sĩ và ekip đã từ chối thẳng thừng vì không bao giờ cổ xuý cho việc cờ bạc, cá độ hoặc những trò may rủi."