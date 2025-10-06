Vào sáng 6/10, Jisoo - thành viên đẹp nhất BLACKPINK khiến mạng xã hội chao đảo khi tung poster mới toanh cho single sắp ra mắt mang tên Eyes Closed. Trong tấm poster, Jisoo đứng giữa phông nền tông trần nhưng điều khiến nhiều người tò mò hơn cả chính là hình bóng một người đàn ông thấp thoáng phía sau. Ngay lập tức, danh tính của người đàn ông này khiến cộng đồng mạng nhanh chóng truy tìm.

Poster hé lộ cho sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của Jisoo

Không để fan đoán lâu, truyền thông Hàn Quốc đã đăng bài viết xác nhận người xuất hiện cùng Jisoo không ai khác chính là Zayn Malik - cựu thành viên One Direction và từng được gọi là “mỹ nam đẹp trai nhất thế giới”.

Theo một nguồn tin chia sẻ với The Korea Herald, Jisoo và Zayn đang chuẩn bị phát hành một bản ballad song ca ngay trong tháng này. Dù hai bên vẫn giữ im lặng, nhưng chỉ riêng thông tin này thôi cũng đủ khiến mạng xã hội “nổ tung”.

Trên thực tế, “hint” cho màn hợp tác này được cho đã xuất hiện từ tháng 7/2025. Cụ thể, Zayn Malik từng bị bắt gặp có mặt tại concert của BLACKPINK ở New York cùng con gái Khai. Sau đó, anh đăng ngay tấm ảnh hai cha con giữa biển người hâm mộ cùng dòng caption: “BLACKPINK, cảm ơn bạn. Tôi và Khai rất thích buổi diễn”. Khoảng thời gian này, nhiều người cho rằng Zayn dành sự ủng hộ dành cho BLACKPINK nhưng hóa ra đây là chính là cú “thả hint” cho màn hợp tác toàn cầu được mong chờ.

Zayn Malik và con gái từng có mặt tại concert của BLACKPINK hồi tháng 7 vừa qua

Cho đến thời điểm hiện tại, BLACKPINK vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngắn giữa world tour DEADLINE cũng như chuẩn bị cho show diễn tiếp theo bắt đầu tại Đài Loan (Trung Quốc) vào 2 ngày 18-19/10. Eyes Closed cũng là sản phẩm đánh dấu màn trở lại solo của chị cả BLACKPINK sau mini album AMORTAGE phát hành hồi tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, BLACKPINK sẽ comeback với mini album được YG tiết lộ sẽ phát hành vào tháng 11/2025.

Zayn Malik - cựu thành viên One Direction là một trong những giọng ca solo có sức ảnh hưởng lớn của Âu - Mỹ. Từng “đốn tim” hàng triệu fan nữ với giọng hát ấm áp cùng visual như tạc tượng, Zayn giờ lại chuẩn bị xuất hiện trong sản phẩm cùng một trong những nữ idol đẹp nhất thế giới. Chính vì vậy, single này sau khi ra mắt hứa hẹn sẽ là màn kết hợp cực khủng của năm.