Quán quân King of Rap ICD "đá động" cả làng rap việt

Ngày 5/9, cộng đồng rap Việt bùng nổ khi ICD tung bản rap diss Chất Lượng Lên, gọi tên cả loạt rapper nổi tiếng. Với lời rap sắc bén, punchline nặng đô và thái độ thẳng thắn, nam rapper dường như muốn “đánh thức” cả làng rap Việt vốn đang yên ắng giữa thời kỳ mainstream.

Ngay từ những câu đầu tiên, ICD đã nhắm thẳng vào Dế Choắt, người từng là quán quân Rap Việt mùa 1. Anh cho rằng Dế Choắt dù luôn nói muốn “nâng tầm hiphop” lại có cách hành xử thiếu tinh thần fairplay, “lan man, đâm bang” và thường xuyên so bì, phán xét các rapper khác.

ICD tung bản rap diss Chất Lượng Lên, gọi tên cả loạt rapper nổi tiếng

Không dừng lại ở đó, Phúc Du cũng là cái tên được ICD gọi thẳng tên trong Chất Lượng Lên. ICD cho rằng dù từng được xem là rapper lyrical hàng đầu, Phúc Du giờ đây đang “mất chất”, khi ca từ trở nên nhạt nhòa, thậm chí “tự diss chính bản thân” trong các bài gần đây. Anh đặc biệt nhắc đến việc Phúc Du tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, coi đó là biểu hiện của việc để hiphop trở thành vật cản. ICD còn so sánh Phúc Du với HIEUTHUHAI và RHYDER, cho rằng nếu đã xác định cạnh tranh ở sân khấu mainstream thì nên làm ra những sản phẩm như Trình, chứ không phải “ra bài Sĩ với cái Hình rất chối tai”. Phát ngôn này được xem là đòn tấn công trực diện vào Phúc Du, rapper từng được đánh giá cao nhờ lyric sắc sảo.

Phúc Du là cá nhân bị "réo tên" nhiều nhất trong bài của ICD

Không chỉ diss cá nhân, ICD còn mỉa mai tinh thần idol nửa vời trong giới: “Muốn hiphop thì cứ nhảy vào chơi, đúng tinh thần cho khán giả xả hơi. Còn idol thì idol cho tới, Hiếu nó phất cũng vì nó tất tay thôi.” Nam rapper còn đề cập tới cái tên khác cũng gây bão gần đây là Hustlang Robber: “Hiphop không chết vì Robber cạo râu, show cho khán giả, gangsign để làm màu”. Nhiều khán giả cho rằng ICD đang muốn thể hiện quan điểm: Hiphop không dành cho những ai vừa muốn được yêu thích trong giới underground vừa muốn chiều lòng khán giả đại chúng.

Ngay sau khi lên sóng, Chất Lượng Lên nhận về làn sóng phản hồi sôi nổi, không ít rap fan dành lời khen cho bản rap diss của ICD: “Đã lâu lắm rồi mới nghe một bài diss có lyrics được trau chuốt như thế này. Diss mà vẫn có punchline, không chửi bậy, vẫn bắt tai, đúng tinh thần hiphop”, cho rằng ICD đang giữ vững chất của underground, điều mà nhiều rapper đã đánh mất khi bước lên sân khấu truyền hình.

ICD là quán quân duy nhất của King of Rap

Tuy vậy, vẫn có luồng ý kiến phản đối, cho rằng ICD đang quá cực đoan trong việc phán xét rapper lên mainstream. Một số người cho rằng nếu anh chỉ không hài lòng vì việc Phúc Du đi show, thì nên tập trung phát triển bản thân và âm nhạc của mình, thay vì tự đặt ra “chuẩn hiphop” cho cả cộng đồng và việc một rapper tìm cách mở rộng đối tượng khán giả không có nghĩa là “mất chất”.

Phúc Du đáp trả ngay giữa lúc tham gia Anh Trai Say Hi

Không để mọi chuyện chìm xuống, Phúc Du lập tức có động thái phản pháo. Anh chia sẻ lại bài Chất Lượng Lên kèm lời nhắn “Chúc ICD sớm ngày có được tất cả thành công và sự nổi tiếng mà ICD mong muốn nha. Cố lên tôi tin bạn làm được”, đồng thời đăng tải bản diss Ai Cơ.

Phúc Du tung track diss ICD ngay trong đêm

Phúc Du còn chia sẻ bài rap của ICD và mỉa mai danh tiếng đồng nghiệp

Trong Ai Cơ, Phúc Du đáp trả mạnh mẽ, chĩa thẳng mũi nhọn vào ICD và cho rằng nam rapper “đang flop nên phải diss người nổi tiếng để kiếm fame”. Anh châm biếm quá khứ chiến thắng của ICD trong một cuộc thi rap lớn, nhưng sau đó về lại vạch xuất phát, không có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Phúc Du còn mỉa mai đối thủ là “nghệ sĩ nghèo”, ít show, ít fame, và mỗi năm chỉ nổi lên nhờ vài bản diss nhắm vào các nghệ sĩ đang hot.

Đáng chú ý, Phúc Du tung bài khi Anh Trai Say Hi vẫn đang trên sóng, khiến công chúng bất ngờ. Nhiều fan lâu năm của Phúc Du còn thể hiện sự phấn khích trước tinh thần không ngại “chiến” của nam rapper. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng lại chia thành hai luồng rõ rệt. Một bộ phận người nghe cho rằng Phúc Du đang dần “mất chất” underground, lạm dụng kỹ thuật chơi chữ, biến rap thành thứ “nghệ thuật công nghiệp”, thiếu đi cảm xúc và tinh thần phản kháng của những bản rap đầu tay.

Phúc Du tung bài đáp trả khi Anh Trai Say Hi vẫn đang trên sóng, khiến công chúng bất ngờ

Một bộ phận khác lại bênh vực, cho rằng Phúc Du không hề “mất chất”, nam rapper đang phát triển đúng hướng của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Việc mở rộng phong cách, thử sức ở nhiều không gian khác nhau, từ battle đến show truyền hình mà đang chuyển hóa chất rap thành thứ âm nhạc có chiều sâu và phù hợp với khán giả đại chúng hơn.

Phúc Du từng ra nhạc diss Dế Choắt cách đây không lâu

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Phúc Du có sự đáp trả với lời công kích ngay khi đang trên sóng của chương trình Anh Trai Say Hi. Trước đó, nam rapper cũng đã có động thái phản hồi khi Dế Choắt nhắc tới tên trong bản rap diss cùng với Hustlang Robber. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng cho việc tham gia chương trình trên sóng mainstream không làm ảnh hưởng nhiều tới vị thế của nam rapper. Phúc Du vẫn có cách đáp trả khéo léo, vừa không làm ảnh hưởng tới hình ảnh bản thân trên sóng truyền hình vừa giữ được tinh thần không ngại va chạm của các rapper.

Động thái của Dế Choắt

Được xem là người mở màn cho làn sóng rap diss làm dậy sóng cả làng rap Việt, Dế Choắt thời gian gần đây liên tục tung ra nhiều bản rap đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, trong đó anh đả động đến hầu hết các rapper nổi bật trong giới. Mỗi track của nam rapper đều thẳng thắn công kích nhiều cái tên đang hoạt động nổi bật trên cả sân khấu underground lẫn mainstream.

Dế Choắt là người khơi mào trận diss nóng nhất rap Việt hiện tại

Trong loạt sản phẩm gần nhất, Dế Choắt trực tiếp nhắc tên và chỉ trích nhiều đồng nghiệp: anh tố Robber từng có hành vi vi phạm pháp luật, cho rằng Seachains giả tạo khi thường xuyên nhắc đến tình cảm gia đình nhưng lại không sống đúng với những gì thể hiện trong âm nhạc, đồng thời mỉa mai Phúc Du đã đánh mất chất hiphop khi lựa chọn bước ra mainstream và tham gia các chương trình giải trí đại chúng. Theo Dế Choắt, đó là minh chứng cho việc rap đang bị pha loãng, khi nhiều rapper “đánh đổi cá tính để lấy danh tiếng”.

Ngay sau khi các bản rap được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức bùng nổ tranh luận. Nhiều người cho rằng Dế Choắt đang cố tình “gây chiến để kiếm fame”, đặc biệt là trong thời điểm rap Việt vừa “nóng trở lại” sau những màn đối đáp giữa ICD và Phúc Du. Một bộ phận khán giả mỉa mai rằng trong khi các rapper khác đã vươn lên mainstream, sở hữu lượng stream và thu nhập khổng lồ, thì Dế Choắt vẫn loay hoay trong vùng an toàn của rap diss, sử dụng chiêu trò công kích để giữ sự chú ý.

Dế Choắt share nhạc của MCK giữa lúc làng rap cực nóng

Mới đây, Dế Choắt tiếp tục gây chú ý khi bất ngờ “gọi tên” MCK, một trong những rapper trẻ đình đám nhất hiện nay. Động thái này khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và có phần khó hiểu, nhất là khi các hoạt động âm nhạc của MCK đã “đóng băng” suốt một thời gian dài. Cụ thể, Dế Choắt đã chia sẻ lại ca khúc N0L4B3L của MCK kèm dòng caption: “Nhóc MCK, lên Đà Lạt uống cà phê mà không sốc nữa thì sẽ gặp được anh!!!”, khiến cộng đồng rap lập tức xôn xao bàn tán.

Tuy nhiên, trái với suy đoán về một màn “khều diss” mới, nhiều người nhận ra đây chỉ là cách Dế Choắt thể hiện sự tôn trọng dành cho đàn em. Không ít fan còn tỏ ra thích thú, cho rằng động thái này của Dế Choắt góp phần “dí” MCK sớm trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài im ắng.

Dế Choắt thể hiện sự tôn trọng dành cho MCK

Việc rapper bước lên mainstream vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong làng rap Việt suốt thời gian qua. Từ sau thời Rap Việt và King of Rap đụng độ, câu hỏi về việc lên sóng mainstream có còn giữ chất vẫn luôn chia rẽ cộng đồng rap. Một bên cho rằng mainstream hóa là con đường tất yếu để rap được công nhận rộng rãi, tiếp cận với công chúng và có cơ hội phát triển chuyên nghiệp hơn. Bên còn lại lại tin rằng rap chỉ thật sự sống khi còn ở underground, nơi nghệ sĩ tự do thể hiện cá tính và tinh thần hiphop thuần túy, không bị ràng buộc bởi thị hiếu hay thương mại.

Giữa những màn đáp trả liên tiếp gần đây của các rapper, nhiều rap fan lại tỏ ra thích thú khi cho rằng “đã lâu lắm rồi làng rap mới có một cuộc chiến sôi nổi đến vậy”. Ở thời điểm rap Việt có dấu hiệu chững lại sau loạt chương trình truyền hình, sự xuất hiện của những màn diss liên hoàn này khiến không khí trong cộng đồng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khơi dậy lại tinh thần rap diss, thứ vốn là một phần đặc trưng của văn hóa hip-hop.