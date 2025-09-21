Tối 18/9, Seachains - Quán quân Rap Việt mùa 2 chính thức trở lại với album đầu tay mang tên 30 The Album, đồng thời phát hành MV ca khúc chủ đề Âm Thầm Vàng.

Album gồm 13 track, được Seachains sáng tác, hòa âm và sản xuất trong gần 3 năm. Nội dung khai thác những lát cắt chân thật về tuổi trẻ, tình yêu, mất mát và sự trưởng thành khi bước sang tuổi 30. Các chủ đề xuyên suốt bao gồm khủng hoảng tuổi 30, xung đột giữa gia đình và sự nghiệp, tình bạn, tình yêu và cả nỗi đau mất mát. Trong MV Âm Thầm Vàng, Seachains còn mời nhiều bạn bè và người thân thiết tham gia cameo, tạo điểm nhấn đặc biệt cho sản phẩm.

Seachains - MV Âm Thầm Vàng

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tối 19/9, Dế Choắt - Quán quân Rap Việt mùa 1 bất ngờ tung một bản rap mới với lyrics công kích trực diện Seachains. Trong track 11. vua của những vị vua - (vô công album), có viết “Nói thật đi album của tụi mày chuối, viết mãi mới đủ ngày tuổi. Tao đã kỷ niệm năm 30 tuổi của mình hơn cả trăm track và tao thấy vẫn còn quá ít. Trong khi mày hào hứng với những bài rap giải trí dở ẹc mà tụi mày lấy làm tâm đắc”.

Bản rap của Dế Choắt khiến rap fan đồn đoán là gửi đến Seachains

Ngoài ra, Dế Choắt còn chỉ trích Seachains chỉ xây dựng hình tượng “ông bố mẫu mực” hay nói đạo lý, nhưng âm nhạc thì không còn đẳng cấp, thậm chí số view cả album của Seachains cũng không bằng một track nhanh của anh. Kết lại, Dế Choắt tự nhận mình là “King of the King” của các rapper.

Ngay sau đó, Seachains cũng có động thái phản hồi khi đăng tải trạng thái: “Giờ hong lẽ ghi là cảm ơn Dế Choắt hỗ trợ truyền thông cho album hả trời”, khiến bản rap diss càng nhận thêm nhiều sự chú ý của công chúng.

Seachains "cà khịa" Dế Choắt

Đến khuya 20/9, Ricky Star tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi tung teaser MV Khi 22, trong đó cảnh cuối xuất hiện hình ảnh con dế bị bánh xe ô tô cán nát - chi tiết khiến nhiều người liên tưởng ngay đến “động thái đáp trả” Dế Choắt.

Dăm bữa nửa tháng, Dế Choắt lại "diss" đồng nghiệp

Được biết trước đó, Dế Choắt cũng từng liên tục phát hành các bản rap diss nhắm vào Jombie và Phúc Du, rồi nhanh chóng xoá đi. Đáng chú ý, tối 20/9 Phúc Du bất ngờ đăng status “Nghe nói đêm qua có người diss tôi rồi xoá bài luôn hả. Fan của Tez páo chù à”. Ngay dưới phần bình luận, nhiều khán giả nhắc thẳng tên Dế Choắt, cho rằng anh “chơi không đẹp” khi lợi dụng thời điểm Phúc Du bận tham gia chương trình để tung rap diss.

Dòng trạng thái của Phúc Du được cho là nhắm tới Dế Choắt giữa lúc Anh Trai Say Hi mùa 2 lên sóng

Tới khuya ngày 20/9, sau dòng trạng thái cá nhân của Phúc Du, bản rap *** Trúc Anh Phương đã được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Dế Choắt. Trong đó, Trúc Anh Phương là cách nói lái của tên Trương Anh Phúc, tên thật của rapper Phúc Du. Trong track này, anh gọi Phúc Du là “rapper tư bản”, tố nam rapper chạy theo showbiz, phản bội bạn bè và cả lời thề với thầy.

Dế Choắt chỉ trích Phúc Du lợi dụng rap để lên mặt với các Anh Trai và bóng gió việc anh “đi thi Anh Trai nhưng bị loại sớm”, đồng thời thách thức Phúc Du vì đang bận show nên khó lòng đáp trả. Quán quân Rap Việt 1 cũng nhắc lại quá khứ Phúc Du từng là quán quân No Beat - Beck’s Stage Battle Rap 2019, nhưng cho rằng chính Phúc Du đã “khai tử” danh hiệu này. Kết lại, Dế Choắt thẳng thừng gọi Phúc Du là “phản under”, khẳng định nam rapper không còn xứng đáng trong giới underground.

Phúc Du liên tiếp trở thành "đích nhắm" của Dế Choắt

Nhiều khán giả nhận định đây chính là động thái đáp trả của Dế Choắt sau khi Phúc Du từng tung track Rửa Tai vào tháng 5. Sau khi bản rap được tung ra, nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu Phúc Du có lên tiếng đáp trả hay không. Điều này càng được chú ý hơn khi tập đầu tiên của Anh Trai Say Hi vừa lên sóng. Không ít ý kiến lo ngại rằng drama rap diss ngay thời điểm nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như định hướng của chương trình, vốn được xây dựng trên tinh thần âm nhạc và giải trí đại chúng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cộng đồng rap fan lại cực kỳ háo hức chờ đợi một kịch bản rap diss bùng nổ, với hy vọng nếu Dế Choắt tiếp tục diss, Phúc Du cũng sẽ tung sản phẩm đáp trả, giống như những bản rap từng khiến khán giả trầm trồ trước đây.



Hậu Rap Việt mùa 1, Dế Choắt trở nên gắt gỏng với cả làng rap

Dế Choắt, tên thật là Châu Hải Minh, sinh năm 1996 tại Sóc Trăng, là một rapper trưởng thành từ underground với phong cách đậm chất đời thường và nhiều trải nghiệm cá nhân. Với danh hiệu Quán quân với bản rap Chú Bé Loắt Choắt, lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình, sự nghiệp của Dế Choắt đã có những điểm sáng nhất định. Tuy vậy, nam rapper sau đó đã tự vướng vào loạt tranh cãi khó hiểu khi đụng độ với cả làng rap, chỉ trích các rapper làm nhạc lệch với cuộc sống thật, đồng thời thách thức các đồng nghiệp so trình.

Seachains vừa trở lại sau thời gian rút khỏi showbiz để lập gia đình

Seachains, tên thật là Huỳnh Long Hải, sinh năm 1995, từng là “chiến binh” nổi bật của team Karik và xuất sắc đăng quang Quán quân Rap Việt mùa 2 một cách đầy thuyết phục. Khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, anh khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định rút khỏi showbiz để dành trọn vẹn thời gian cho gia đình.

Mới đây, sau khi chào đón đứa con đầu lòng, nam rapper chính thức trở lại với album đầu nay, sản phẩm mà anh gọi là “đứa con thứ hai”. Trong buổi ra mắt, Seachains chia sẻ rằng vợ anh - Linh Đan chính là nguồn động lực lớn nhất để anh quay trở lại. Cô không chỉ đồng hành trong đời sống gia đình, mà còn trực tiếp hỗ trợ và quản lý các hoạt động nghệ thuật, trở thành điểm tựa vững chắc trên hành trình mới của anh.