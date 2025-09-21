Sáng 21/9 (giờ Việt Nam), Đức Phúc đã khiến người hâm mộ rưng rưng tự hào khi được xướng tên trở thành Quán quân trên đấu trường âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Đặc biệt, trang Thông tin Chính phủ chia sẻ tới 3 hình ảnh của Đức Phúc với những khoảnh khắc trên sân khấu cùng hình ảnh nâng cao cúp chiến thắng với dòng tiêu đề: “Sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới”.

Bên cạnh việc chia sẻ về màn trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc, trang Thông tin Chính phủ còn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự và giành chiến thắng tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển chọn đại diện quốc gia.

Chiến thắng tại Intervision 2025 không chỉ là thành công cá nhân của Đức Phúc, mà còn khẳng định vị thế mới của âm nhạc Việt Nam trong bức tranh văn hóa toàn cầu, mở ra cơ hội quảng bá sâu rộng hơn các giá trị nghệ thuật của dân tộc tới bạn bè quốc tế”.

Trước đó, Đêm Chung kết Intervision Song Contest 2025 đã diễn ra tại Live Arena, Mátxcơva (Nga), ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam - đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với phần trình diễn ấn tượng ca khúc Phù Đổng Thiên Vương. Đây được coi là chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới.

Màn trình diễn ấn tượng kết hợp giữa dân ca và rap của Đức Phúc đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo quốc tế tại Intervision Moscow 2025, mang về cho nam ca sĩ 422 điểm và ngôi vị Quán quân. Trong đêm thi, Đức Phúc vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan (373 điểm) và ca sĩ Dana Al Meer của Qatar (369 điểm) để vững vàng bước lên ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này không chỉ đem lại niềm vui cho cá nhân Đức Phúc mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và sự hội nhập mạnh mẽ của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy quốc tế.

Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống, vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Nói về ý nghĩa và thông điệp muốn truyền tải thông qua sân khấu Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc cho biết: “Phúc lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương vì muốn mang đến một câu chuyện một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Từ đó, Phúc cùng ekip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại , để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam.

Thông qua sân khấu tại Nga, từ âm nhạc đến các yếu tố đậm chất Việt Nam trình diễn trên sân khấu như trang phục, visual led, vũ đạo, đạo cụ… Phúc mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh Cây Tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của Người Việt. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ”.

Theo ban tổ chức, giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam). Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.