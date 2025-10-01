Hết cứu Dế Choắt

Rap Việt mùa 1 bùng nổ, tạo nên kỷ nguyên mới cho dòng nhạc này tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Hàng loạt rapper từ underground bước ra ánh sáng, có cơ hội nổi tiếng và để rap đứng “chung mâm” với những loại hình giải trí khác. Rap Việt mùa 1 cũng là năm có nhiều rapper ấn tượng nhất. Dế Choắt - nam rapper sinh năm 1996 với ngoại hình gai góc, câu chuyện thợ xăm đi lên bằng đam mê đã chính thức bước lên ngôi vị Quán quân. Dế Choắt đánh bại GDucky, giành ngôi vị quán quân trong tranh cãi, nhưng vẫn được số đông thừa nhận là đại diện phù hợp cho tinh thần truyền cảm hứng mà chương trình cần ở thời điểm đó.

Dế Choắt bước lên ngôi vị Quán quân Rap Việt mùa 1

Tuy nhiên, hậu Rap Việt, khi ánh hào quang còn chưa kịp bùng sáng với Dế Choắt thì đã sớm vụt tắt. Không có sản phẩm bứt phá, không duy trì tần suất ra nhạc đều đặn, không chiến lược để giữ nhiệt với công chúng, Dế Choắt đánh mất lợi thế. Trong khi những người cùng mùa như tlinh, MCK, GDucky,... đã tìm thấy chỗ đứng riêng, Dế Choắt lại rơi vào quỹ đạo mờ nhạt.

Các sản phẩm của anh, dù mang màu sắc riêng, nhưng chỉ đủ phục vụ một nhóm nhỏ khán giả, không thể lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường. Và rồi, thay vì nổi bật vì âm nhạc, Dế Choắt lại được nhắc tên nhiều hơn bởi loạt tranh cãi, phát ngôn, động thái khiến khán giả quan ngại.

Quán quân Rap Việt từ bỏ danh hiệu

Tháng 2/2025, khán giả bất ngờ khi Dế Choắt viết vỏn vẹn hai chữ “Tôi xong!”, như một lời thông báo rút lui khỏi âm nhạc. Trước đó, vào khoảng cuối 2024, nam rapper gây chú ý với những dòng trạng thái tự nhận mình là “tội đồ”, bị ruồng bỏ, sự nghiệp tiêu tan.

Rapper Dế Choắt

Nguyên nhân cho sự khủng hoảng của Dế Choắt xuất phát từ trận chiến với Jombie, một rapper từng đồng hành cùng quán quân Rap Việt trong quá khứ. Trong bản rap diss Dế Mái, Jombie vạch trần nhiều điểm xấu của Dế Choắt. Trong đó, thông tin đáng chú ý nhất là việc Dế Choắt từng ở cùng tổ đội với Jombie, được rapper đàn anh dìu dắt vào nghề, thậm chí là viết hộ. Khi Dế Choắt thành danh, đặc biệt là sau cuộc thi Rap Việt, nam rapper quay lưng với cộng sự cũ.

Ban đầu, Dế Choắt là người khơi mào, nhưng khi bị Jombie và hàng loạt rapper tung nhạc đáp trả, anh lại im lặng. Thay vì tập trung âm nhạc, Dế Choắt liên tiếp lên mạng nói “bóng gió”. Rap fan đánh giá, chỉ với vài bài đăng trên mạng, Dế Choắt tự đập bỏ công sức gầy dựng tên tuổi, hình ảnh trong nhiều năm. Quán quân Rap Việt chủ động khiêu khích cho một trận chiến bằng âm nhạc. Nhưng cuối cùng, Dế Choắt “nhận thua” bằng im lặng.

Dế Choắt tuyên bố gây sốc: từ bỏ danh hiệu quán quân Rap Việt

Ngày 28/2/2025, Dế Choắt lên tiếng với tuyên bố gây sốc: từ bỏ danh hiệu quán quân Rap Việt. Anh khẳng định từ nay hãy gọi mình là một người bình thường, không còn danh xưng gì nữa. Nam rapper nói mình đang dần phục hồi tinh thần, chuẩn bị quay trở lại và mong muốn được dư luận bớt soi xét. Đó là bước ngoặt đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Rap Việt có một quán quân công khai từ bỏ danh hiệu, như một cách buông bỏ để tìm lại sự bình yên. Nhưng khi đã gieo sự hoài nghi và ngán ngẩm, con đường trở lại của Dế Choắt không còn dễ dàng.

Tiếp tục gây hấn với cả làng rap và loạt động thái khiến cả rapper nổi danh lẫn giới underground ngán ngẩm

Nhưng thực tế, chỉ ít tháng sau tuyên bố “Tôi xong”, Dế Choắt đã xóa sạch quá khứ và làm lại từ đầu bằng một sản phẩm rap old school vào tháng 4/2025. Đó là nỗ lực trở lại vạch xuất phát, lựa chọn rap storytelling, kể về hành trình trưởng thành thay vì sự ngông cuồng. Sản phẩm này gợi nhắc khán giả về một Dế Choắt giản dị, đời thường, nhưng vẫn chưa đủ sức nặng để anh trở lại đường đua nhạc Việt.

Dế Choắt phát hành album diss toàn bộ làng rap

Và rồi, nam rapper lại tiếp tục gây chú ý theo cách tiêu cực. Cuối tháng 9/2025, Dế Choắt phát hành album diss toàn bộ làng rap, công kích những cái tên đang xuất hiện trong show Anh Trai Say Hi như B Ray, Robber, Phúc Du, Karik, BigDaddy,… Sự lựa chọn này lập tức thổi bùng tranh cãi. Phúc Du và Robber đáp trả bằng track mới, đẩy cuộc chiến rap diss mới trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Dế Choắt "diss" thẳng những rapper tham gia Anh Trai Say Hi

Không dừng lại, tối 29/9, Dế Choắt tiếp tục khiến mạng xã hội náo loạn bằng một dòng trạng thái đề cập sự an toàn của bản thân, giọng điệu quyết liệt như thể sẵn sàng đối mặt mọi tình huống. Sau đó, Dế Choắt xóa dòng trạng thái này. Những phát ngôn gay gắt, cộng với chuỗi động thái khó lường, đã khiến nhiều người ví Dế Choắt như “Chí Phèo của làng rap” - kẻ không còn gì để mất, liên tục gây hấn đồng nghiệp.

Dòng trạng thái đã xóa của Dế Choắt

Khán giả “châm dầu vào lửa”, cổ vũ cho những cú đáp trả từ Robber hay Phúc Du. Nhưng khác với Dế Choắt, hai rapper này đều giữ thế an toàn, kiểm soát mọi thứ trong khuôn khổ, lại có thêm lượng fan mới hâm mộ trên sóng truyền hình. Sự bất lợi dồn về phía Dế Choắt, người vốn đang bị dư luận quay lưng.

Dế Choắt mất ánh hào quang lẫn sự ủng hộ từ đồng nghiệp, cô độc trong loạt ồn ào

Sau 4 năm từ ngôi quán quân Rap Việt, Dế Choắt mất ánh hào quang lẫn sự ủng hộ từ đồng nghiệp. Anh cô độc trong loạt ồn ào. Điều đáng nói, nếu xét thuần túy ở âm nhạc, mixtape hay sản phẩm gần đây của Dế Choắt không đến mức tệ để bị phủ nhận toàn diện. Dế Choắt vẫn có màu sắc riêng, một cá tính khó trộn lẫn trong rap Việt. Nhưng cách hành xử, phát ngôn và lựa chọn con đường đối đầu đã khiến hình ảnh Dế Choắt sụp đổ nhanh chóng. Với Dế Choắt, dù có ra thêm bao nhiêu bài nhạc, cũng khó cứu vãn hình ảnh đã bị bào mòn suốt thời gian qua.