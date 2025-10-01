Cả Vbiz hoãn sự kiện, ra mắt sản phẩm vì đồng bào vùng mưa bão

Sáng 30/9, Bích Phương thông báo tạm dời lịch phát hành MV Thương. Thay vì ra mắt vào buổi tối cùng ngày như dự kiến, nữ ca sĩ mong muốn khán giả ưu tiên quan tâm đến những thông tin cần thiết trong giai đoạn mưa bão phức tạp. Cô gửi lời xin lỗi vì lỡ hẹn và bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ. Bích Phương cũng nhấn mạnh rằng, âm nhạc có thể chờ đợi, còn an toàn và sức khỏe cộng đồng mới là điều quan trọng nhất lúc này.

Bích Phương dời ngày ra MV Thương, trước đó cô ấn định phát hành vào 30/9 - đúng ngày sinh nhật

Tương tự, Đan Trường cũng quyết định hoãn lịch phát hành MV Có Ai Ép Ta Yêu Họ Đâu, vốn dự kiến lên sóng lúc 19h ngày 29/9. Nam ca sĩ cùng ekip chia sẻ sự cảm thông, đồng thời gửi lời cầu chúc bình an đến bà con ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đặc biệt, giọng ca Tình Hồng Như Mơ sẽ trích toàn bộ doanh thu từ YouTube của sản phẩm này để đóng góp một phần nhỏ hỗ trợ cho bà con vùng bão lũ. Hành động của Đan Trường nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng, khen ngợi nam ca sĩ sau nhiều năm vẫn giữ vững phong độ nhân cách vàng/

Chillies hoãn phát hành MV

Ban nhạc Chillies cũng đã quyết định dời lịch phát hành MV GOLD, thay vì ra mắt vào tối nay (29/9) như dự kiến ban đầu do tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp và gây ra nhiều mất mát, thiệt hại. Dù MV bị hoãn, nhưng bản audio của ca khúc vẫn sẽ được phát hành vào lúc 20h cùng ngày trên các nền tảng nhạc số, vì hệ thống phân phối không kịp điều chỉnh lại lịch phát hành.

Phạm Quỳnh Anh thông báo dời buổi họp báo và ra mắt E.P Xinh Sao Phải Khóc

Phạm Quỳnh Anh thông báo dời buổi họp báo và ra mắt E.P Xinh Sao Phải Khóc (dự kiến 1/10) sang thời điểm khác phù hợp hơn. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn ủng hộ 50 triệu đồng cho MTTQ nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Hành động thiết thực này được đông đảo khán giả khen ngợi vì sự quan tâm tới cộng đồng.

WEAN nhắn nhủ khán giả giữ an toàn

WEAN và ekip cũng xin phép lùi lại lịch ra mắt MV Bao Lâu Rồi Em, ca khúc dự kiến ban đầu phát hành vào ngày 30/9. Nam nghệ sĩ nhắn nhủ khán giả giữ an toàn, hạn chế ra đường khi cơn bão BUALOI đổ bộ gây ra nhiều thiệt hại.

MANBO cùng ekip cũng thông báo hoãn phát hành MV Chấp Nhận sang một ngày khác. Trong lời chia sẻ, nam ca sĩ bày tỏ sự chia sẻ trước những khó khăn mà bà con đang trải qua, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống, và hẹn gặp lại khán giả trong ngày MV chính thức ra mắt.

MANBO cùng ekip cũng thông báo hoãn phát hành MV Chấp Nhận

OSAD quyết định dời lịch phát hành album O_O, dự kiến ra mắt 1/10/2025 sang thời điểm khác

OSAD cũng quyết định dời lịch phát hành album O_O, dự kiến ra mắt 1/10/2025 sang thời điểm khác. Việc tạm hoãn không chỉ thể hiện sự tôn trọng khán giả mà còn là cách nam rapper gửi gắm tinh thần sẻ chia với đồng bào cả nước, đặc biệt là những tỉnh thành đang gồng mình trước bão số 10.

Cơn bão số 10 tuy đã tan, song vẫn để lại những hậu quả vô cùng nặng nề: nhiều người thiệt mạng, mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng cùng hàng loạt công trình hạ tầng bị tàn phá. Trước tình hình này, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an và đội ngũ cứu hộ đang ngày đêm khẩn trương khắc phục hậu quả, di dời người dân đến nơi an toàn và nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu.