Tối ngày 27/9, tập 2 của Anh Trai Say Hi chính thức lên sóng và nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Đây đồng thời là buổi công chiếu Live Stage 1, nơi các Anh Trai trong hai liên quân sẽ phối hợp theo các team và lần lượt thể hiện các ca khúc đã được lựa chọn ở tập trước đó.

Hermosa - Anh Trai Say Hi mùa 2 Live Stage 1: Sơn.K, CONGB, TEZ, buitruonglinh, Mason Nguyễn

Trong tập này, Liên quân 2 tiếp tục chứng minh phong độ ổn định khi giành chiến thắng với tổng điểm vượt trội. Ca khúc Hermosa đến từ nhóm của Anh Trai Sơn.K bao gồm Bùi Trường Linh, Mason Nguyễn, CONGB và Tez cũng “gây bão” không kém khi nhận về số điểm cao nhất của liên quân 2 với 164 điểm. Với chất Latin pha trộn hiphop, Hermosa đem đến năng lượng nóng bỏng, cuốn hút từ những giai điệu đầu tiên.

Màn nhảy đôi "mất máu" giữa CONGB và Jenny

Phần trình diễn gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp giữa rap, vocal và vũ đạo, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa nóng bỏng. Sân khấu được thiết kế bởi ánh sáng đỏ ấn tượng, kết hợp hiệu ứng visual bắt mắt, làm bật lên tinh thần bùng nổ của tiết mục. Năm Anh Trai không chỉ cho thấy khả năng hát và rap độc đáo, mà còn ghi dấu bằng phong thái biểu diễn cuốn hút, đầy tự tin.

Các Anh Trai không rời mắt khỏi nữ dancer:

Bên cạnh những bản phối độc đáo cùng phần trình diễn bùng nổ của các Anh Trai, khán giả còn đặc biệt quan tâm tới nữ dancer nóng bỏng xuất hiện trong màn trình diễn. Xuất hiện với outfit đỏ quyến rũ, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm với visual sắc sảo và thần thái đầy tự tin. Những động tác vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa bùng nổ năng lượng đã tạo nên sự đối lập thú vị và cuốn hút khi cô nhảy đôi cùng các Anh Trai.

Jenny từng “gây sốt” với video nhảy Máu Đỏ Da Vàng dịp đại lễ 30/4 với hơn 8,4 triệu lượt xem

Không ít khán giả nhanh chóng nhận ra cô chính là cô gái Cuba từng “gây sốt” với video nhảy Máu Đỏ Da Vàng dịp đại lễ 30/4 với hơn 8,4 triệu lượt xem trên kênh TikTok đăng tải. Được biết, nữ dancer tên là Jennifer Sosa hay thường gọi là Jenny, sinh ngày 16/03/1995, hiện là thành viên Gwild Dance Team trực thuộc Gwild Entertainment, cùng nhóm nhảy với nữ dancer đình đám Tammy. Hiện tại, Jenny đã kết hôn với chồng người Việt và sinh sống tại Việt Nam.

Jenny đã kết hôn với chồng người Việt và sinh sống tại Việt Nam

Trên TikTok, Jenny thường xuyên chia sẻ những video “bắt trend” hay công việc với đa dạng phong cách, từ gợi cảm, quyến rũ tới bùng nổ năng lượng, cô nàng cũng thường xuyên phản hồi bình luận với khán giả bằng tiếng việt. Không chỉ “ghi điểm” bởi visual xinh đẹp, đường nét sắc sảo, Jenny còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng. Trên sân khấu, cô thường chọn những bộ outfit bó sát, cut-out táo bạo, tôn triệt để vóc dáng nóng bỏng. Ngoài đời thường, Jenny lại biến hóa linh hoạt với street style cá tính, bụi bặm, thể hiện rõ sự phóng khoáng và tự do của một dancer.

Visual bùng nổ của nữ dancer: