Nhóm nam có nguy cơ flop thảm: Hội đủ scandal từ bắt nạt, thái độ xấu và hơn thế nữa

Chương trình sống còn Boys II Planet do Mnet sản xuất đã chính thức khép lại vào ngày 25/9/2025 với tập cuối cùng, nơi công bố đội hình debut của nhóm nhạc nam toàn cầu ALPHA DRIVE ONE với thời gian hoạt động dự kiến là 5 năm. Nhóm gồm 8 thành viên: Lee Sangwon, Zhou An Xin, He Xinlong , Kim Geonwoo, Zhang Jiahao, Lee Leo, Chung Sanghyeon và Kim Junseo. Ngay sau đêm chung kết, Mnet đã đồng loạt mở các kênh mạng xã hội chính thức của ALD1, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu. Tuy nhiên, danh sách đội hình được debut vấp phải nhiều chỉ trích vì loạt bê bối gắn liền với các thành viên.

Bắt nạt thực tập sinh cùng công ty

Cái tên đầu tiên được nhắc tới là Kim Geonwoo, vướng cáo buộc bắt nạt sau khi một netizen ẩn danh tố anh từng chèn ép các thực tập sinh khác tại một công ty gọi là “Company B”. Theo bài đăng, Geonwoo được ưu ái nhờ mối quan hệ với hai nhân viên trong đội ngũ đào tạo thực tập sinh và đã lợi dụng ảnh hưởng để bắt nạt, khiến một số thực tập sinh phải điều trị trầm cảm và lo âu. Dù đã lên tiếng xin lỗi, phản ứng dư luận vẫn không mấy tích cực.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc và quốc tế, nhiều bài đăng đào lại quá khứ của Geonwoo, cho rằng đây không phải lần đầu anh liên quan đến những lùm xùm về thái độ. Một số khán giả thất vọng khi Mnet vẫn để anh lọt vào đội hình debut, coi đây là “vết đen” ngay từ khi ALD1 mới thành lập. Một số ý kiến cho rằng lời xin lỗi của Geonwoo là không đủ và việc debut sẽ bất công với các thực tập sinh khác. Trái lại, một số người hâm mộ khác vẫn cố gắng bảo vệ nam idol, cho rằng những tố cáo xuất phát từ nguồn ẩn danh, chưa có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, tranh cãi này đã khiến nhóm phải đối mặt với áp lực dư luận nặng nề ngay từ ngày đầu ra mắt.

Tranh cãi vì ngôn từ kỳ thị nữ giới

Thành viên tiếp theo gây tranh cãi là Lee Leo, người từng vấp phải chỉ trích gay gắt vì loạt ca từ mang tính kỳ thị và bạo lực giới tính, trong đó có cả những đoạn nhắc đến hành vi cưỡng hiếp và hành hung. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến anh phải rời dự án Trainee A của BIGHIT Music trước đây. Sau khi những ca từ này bị khui lại, Leo đã buộc phải đăng tải lời xin lỗi công khai, thừa nhận sự thiếu suy nghĩ trong quá khứ.

Tuy vậy, khi anh tham gia Boys II Planet, loạt ồn ào này tiếp tục bị netizen đào bới, dẫn đến nhiều ý kiến phản đối việc để Leo tiếp tục xuất hiện trong chương trình. Nhiều người cho rằng việc để một thực tập sinh từng vướng bê bối misogyny (kỳ thị nữ giới) debut là không phù hợp, đồng thời đặt câu hỏi về việc liệu Leo đã thực sự thay đổi và học hỏi từ sai lầm của mình hay chưa.

Đi bar ngay trước thềm debut

Một cựu thành viên khác của Trainee A, Lee Sangwon, cũng vướng vào loạt chỉ trích sau khi bị tung tin từng lui tới quán bar. Dù việc đi bar không phải là hành vi sai trái, nhưng netizen cho rằng đây là lựa chọn thiếu chuyên nghiệp đối với một thực tập sinh đang chuẩn bị debut, nhất là trong bối cảnh mọi nhất cử nhất động của idol đều được chú ý.

Không dừng lại ở đó, Sangwon còn bị gắn mác “incel” (có hành vi và tư tưởng độc hại đối với phụ nữ). Nguyên nhân xuất phát từ một bức ảnh chụp lại cảnh anh ngồi vào ghế ưu tiên dành cho phụ nữ mang thai trên xe buýt. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và khiến dư luận chỉ trích thái độ và ý thức của nam idol.

Chế giễu thực tập sinh không được debut

Không dừng lại ở đó, ngay sau khi công bố đội hình chính thức, một số thành viên ALD1 bị tố vì hành vi chế giễu một thực tập sinh không được debut. Dù mức độ nghiêm trọng của hành vi này vẫn còn gây tranh cãi, thế nhưng không ít người cho rằng điều này thể hiện sự vô cảm và thiếu tôn trọng trong cách cư xử của nhóm.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều bình luận lo ngại rằng thái độ cư xử này có thể khiến nhóm đánh mất niềm tin của người hâm mộ, khiến việc xây dựng hình ảnh nhóm trở nên khó khăn hơn ngay từ những ngày đầu ra mắt. Một số người hâm mộ thậm chí lo ngại rằng nếu không được điều chỉnh, hành vi nhạy cảm như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động nhóm và ảnh hưởng đến uy tín của ALD1 về lâu dài.

Giờ đây, thay vì được chú ý bởi tài năng, kỹ năng biểu diễn và câu chuyện trưởng thành sau Boys II Planet, ALD1 phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận và cộng đồng fan quốc tế. Các scandal cá nhân không chỉ khiến khán giả thất vọng mà còn tạo áp lực lớn cho nhóm trong việc xây dựng hình ảnh, đồng thời khiến người hâm mộ bất bình về quyết định lựa chọn đội hình debut của Mnet. Vậy nên, bên cạnh sự nỗ lực trên sân khấu, ALD1 đặc biệt phải chú ý quản lý hình ảnh của các thành viên, nhằm duy trì được hình ảnh và hoạt động của nhóm.