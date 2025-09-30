Lan truyền giá vé concert G-Dragon tại Hà Nội: Có vé tận 20 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu?

10h sáng 12/9 (giờ Việt Nam), G-Dragon đã chính thức tung poster xác nhận mang World Tour Übermensch đến Hà Nội. Theo đó, “anh Long” sẽ tổ chức concert Übermensch tại Hà Nội ngày 8/11 tới đây. Sau nhiều tháng đồn đoán khiến VIP và FAM đứng ngồi không yên, G-Dragon đã “chốt hạ”. Thông tin được công bố trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội của chính chủ G-Dragon và công ty chủ quản đã nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” trong cộng đồng yêu nhạc.

Toàn bộ phase 4 của World Tour Übermensch

G-Dragon trở lại Việt Nam lần thứ 2 trong năm nay, sau đêm diễn lịch sử thu hút tận 40 nghìn khán giả tại SVĐ Mỹ Đình hồi tháng 6. Đáng nói, lần tái xuất này đặc biệt hơn bao giờ hết khi fan Việt sẽ được chìm đắm trong không gian âm nhạc đỉnh cao của Übermensch. Khởi động World Tour từ cuối tháng 3, G-Dragon đã hoàn thành 3 chặng tour Übermensch, tạo nên cơn sốt vé trên toàn cầu. G-Dragon khởi động phase 4, Hà Nội ưu ái được xuất hiện trên bản đồ World Tour của ngôi sao số 1 Hàn Quốc, chính là thông tin choáng ngợp nhất đối với fan Kpop nói chung và VIP - FAM nói riêng.

Sau khi "anh Long" công bố concert Hà Nội, các fan Việt lập tức lên kế hoạch đi đu idol. Fanpage đầu tàu của GD tại Việt Nam còn mở đợt donate để chuẩn bị project chào mừng nam thần tượng, chỉ sau 1 ngày đã thu hơn 300 triệu đồng. Cơn sốt vé ngày càng nóng, ai nấy đều chờ đến ngày BTC show công bố seat map, giá vé và ngày giờ mở bán.

MXH lan truyền bài đăng seat map của concert G-Dragon tại Hà Nội

Giá vé gây hoang mang

Tối 29/9, MXH lan truyền loạt bài đăng được cho là seat map bị rò rỉ của concert G-Dragon tại Hà Nội. Những hình ảnh này lại khiến dân tình xôn xao, đứng ngồi không yên. Seat map được chia thành vô số hạng vé, khu vực đứng ngồi, mô phỏng sân khấu ở Ocean City. Đáng chú ý, giá vé dao động trong khoảng 1 - 20 triệu đồng. Đây là mức giá cao so với mặt bằng chung concert ở Việt Nam, khiến không ít khán giả tranh cãi về khả năng chi trả.

Lưu ý, hình ảnh seat map đang lan truyền có nguy cơ giả mạo cao

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, seat map bị lan truyền có lỗi chính tả, nhiều cụm từ sai quy tắc, thậm chí cách phân loại khu vực cũng thiếu hợp lý. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng đây chỉ là bản giả mạo, có thể do phe vé tung ra để tạo tâm lý hoang mang, đánh tráo thông tin và dụ dỗ người mua. Một số fan tinh ý đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo, kêu gọi cộng đồng không nên nóng lòng tin theo hình ảnh rò rỉ chưa được xác thực.

Điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh: đến hiện tại, BTC vẫn chưa công bố seat map chính thức cũng như giá vé concert G-Dragon tại Hà Nội. Mọi thông tin chính xác chỉ nên được cập nhật trực tiếp từ phía nghệ sĩ và ban tổ chức. Người hâm mộ cần hết sức thận trọng để tránh bị phe vé lợi dụng, gây thiệt hại không đáng có.