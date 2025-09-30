1 tuần kể từ khi Đức Phúc mang vinh quang về cho Việt Nam nhưng dư âm chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025 vẫn hiện diện rất mạnh mẽ trên sóng mạng và truyền thông. Lần đầu tiên sau 44 năm, một nghệ sĩ Việt trở thành Quán quân một cuộc thi tầm cỡ quốc tế - đây là điều người hâm mộ có thể "sĩ" cả đời, và chắc chắn sẽ được bàn luận nhiều trong tương lai.

Dân tình đang đổ dồn sự chú ý tới từng nhất cử nhất động của Đức Phúc, và bất ngờ khai quật trúng một video chưa từng công bố khi nam ca sĩ còn chưa nổi tiếng. Đức Phúc khi đó ăn diện giản dị, đứng lên bục giảng đại học, trình bày siêu hit Không Phải Dạng Vừa Đâu của Sơn Tùng.

Đức Phúc hát Không Phải Dạng Vừa Đâu của Sơn Tùng tại lớp học lúc chưa nổi tiếng

Theo như một số bình luận chỉ ra, video này được ghi lại khoảng từ 2014 đến trước khi Đức Phúc đặt chân đến The Voice . Sơn Tùng và mọi bản bản nhạc anh chàng thể hiện đều viral "banh nóc", bao gồm cả Không Phải Dạng Vừa Đâu. Vì thế, việc Đức Phúc lựa chọn ca khúc này để cover cũng là điều dễ hiểu.

Với sự trợ giúp của bạn học đánh guitar, Đức Phúc hát từ đầu đến cuối không cần mic mà vẫn đủ để vang vọng hết lớp học. Dễ dàng nhận ra Đức Phúc còn hát một cách bản năng, màu giọng và kỹ thuật chưa được trau chuốt nên đôi chỗ còn hơi chênh, chưa chạm tới cao độ chuẩn xác. Bù lại, giọng hát nội lực vẫn còn đó, lên nốt cao khá tốt.

Đức Phúc hát ngẫu hứng, nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả

Dù chỉ là màn cover ngẫu hứng, Đức Phúc nhận được sự cổ vũ lớn từ bạn bè trong lớp. Người hâm mộ để ý anh chàng có tính cách vui vẻ, hoà đồng, từng lời nói và cử chỉ đều thể hiện ra là một người được bạn bè xung quanh yêu quý. 10 năm sau, Đức Phúc vẫn tưng tửng, thật thà như vậy. Nhìn vào vòng quan hệ trong showbiz, chúng ta hiểu được nam ca sĩ được lòng đồng nghiệp ra sao.

Ít ai biết rằng, thời gian lâu hơn nữa, Đức Phúc từng đối diện với vô vàn lời chê bai ngoại hình. Cảnh bị body-shaming nặng nề khiến anh không ít lần rơi vào mặc cảm. Thế nhưng, thay vì gục ngã, Đức Phúc bền bỉ trau dồi giọng hát, coi đó như "vũ khí" duy nhất để bước tiếp. Sau này, quyết định phẫu thuật thẩm mỹ giúp diện mạo Đức Phúc hoàn thiện hơn, nhưng điều khiến khán giả gắn bó và yêu mến anh vẫn chính là giọng ca giàu cảm xúc cùng sự chân thành không hề thay đổi.

Bước ra từ The Voice - Giọng Hát Việt 2015 với giải Quán quân trong tay, Đức Phúc có bàn đạp vững chắc để dấn thân vào giới giải trí nước nhà. Những bản bản hit đình đám được khán giả mến mộ như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên, Em Đồng Ý, Đi Chùa Cầu Duyên… thu hút hàng chục, hàng trăm triệu view cho mỗi MV. Những ca khúc này còn giúp anh chàng trở thành "ông hoàng nhạc đám cưới".

Năm 2024, Đức Phúc chinh chiến Anh Trai Say Hi nhằm mang đến cho khán giả nhiều khía cạnh mới mẻ hơn ngoài hình tượng chàng ca sĩ chuyên trị nhạc Pop Ballad. Tại đây, anh chàng có cơ hội thỏa sức sáng tạo, thử sức với vai trò sáng tạo, vũ đạo và trình diễn. Nhờ nỗ lực bứt phá bản thân, Đức Phúc xuất sắc có mặt trong đội hình top 5 chung cuộc, mở ra một chương mới cho anh chàng khi được công nhân là một nghệ sĩ giải trí đa năng.

Đến nay, với chiến thắng tại Intervision 2025 , Đức Phúc mang tầm vóc và trọng trách lớn lao hơn trong việc lan toả văn hoá - nghệ thuật nước nhà tới bạn bè châu lục. Anh chàng góp phần mở ra nhiều cơ hội cho giới nghệ sĩ có thể tự tin thể hiện bản thân trên trường quốc tế. Người hâm mộ cũng đang mong ngóng từng ngày vào những kế hoạch sắp tới của nam ca sĩ.