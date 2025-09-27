Ngày 27/9, buổi họp báo gặp gỡ cơ quan báo chí cùng Đức Phúc đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông trong nước. Sau chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025 ở xứ Nga, Đức Phúc đã tạo nên làn sóng tự hào, tự tôn dân tộc đến hàng chục triệu người dân Việt Nam. Trở về quê nhà với chiếc cúp pha lê trong tay, nam ca sĩ được chào đón trong vòng tay của đông đảo người hâm mộ.

Đức Phúc visual sáng bừng tại buổi gặp gỡ báo chí sau chiến thắng Intervision 2025

Tại sự kiện, Đức Phúc đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh hành trình tranh tài tại Intervision 2025, và những khó khăn trong khi làm việc với ekip. Một trong những câu hỏi nhận được sự tò mò nhất là cảm hứng giúp Đức Phúc lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương. Từ đây, nam ca sĩ bật mí ý tưởng đầu tiên mà nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đề ra lại không phải Phù Đổng Thiên Vương mà lại là Cây Trúc Xinh.

Đức Phúc chia sẻ về quá trình lựa chọn ca khúc đem đi thi Intervision 2025

Nam ca sĩ tiết lộ Cây Trúc Xinh là lựa chọn đầu tiên của Hồ Hoài Anh

Anh nhận xét Cây Trúc Xinh mang đúng bản sắc dân tộc, đồng thời Hồ Hoài Anh vẫn có cảm hứng để sáng tác thêm. Nếu Đức Phúc và team quyết định đem Cây Trúc Xinh tới đất nước bạch dương, khán giả toàn cầu đã có thể được chứng kiến một sân khấu dân ca Quan Họ tại sân chơi Intervision 2025.

Đối với những người yêu những ca khúc truyền thống Việt Nam thì Cây Trúc Xinh không còn quá xa lạ. Cây Trúc Xinh là một trong những làn điệu quan họ Bắc Ninh tiêu biểu, gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của người dân vùng Kinh Bắc. Bài hát thuộc thể loại dân ca giao duyên, thường được thể hiện qua lối hát đối đáp duyên dáng giữa liền anh và liền chị trong những dịp hội xuân hay lễ hội làng.

Cây Trúc Xinh do NSND Thúy Hường thể hiện là phiên bản được yêu thích nhất

Lời ca của Cây Trúc Xinh ngắn gọn nhưng giàu hình ảnh, lấy hình tượng cây trúc thanh mảnh, dẻo dai để ẩn dụ cho vẻ đẹp tinh khôi của người con gái cũng như cho tình cảm mộc mạc, sâu lắng giữa đôi lứa. Với giai điệu mềm mại và tiết tấu chậm rãi, làn điệu này dễ đi vào lòng người, để lại “hậu vị” ngọt ngào và đằm thắm. Trải qua thời gian, Cây Trúc Xinh không chỉ tồn tại trong đời sống sinh hoạt dân gian mà còn được đưa vào sách giáo khoa, chương trình nghệ thuật, và được nhiều nghệ sĩ thể hiện với những bản phối khí mới mẻ.

Ca khúc vừa giữ được nét nguyên sơ truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại, góp phần làm cho dân ca quan họ thêm gần gũi với công chúng hôm nay. Chính vì vậy, người hâm mộ không khỏi tò mò rằng Hồ Hoài Anh và DuongK cùng ekip sẽ biến tấu ra sao nếu như Cây Trúc Xinh được cất lên tại Intervision 2025 thay vì Phù Đổng Thiên Vương, nhất là bản nhạc chất chứa sự dịu dàng, nhẹ nhàng.

Dù vậy, Phù Đổng Thiên Vương, không phải bàn cãi, là một lứa chọn vô cùng đúng đắn để biểu diễn trên một sân khấu mang tầm cỡ quốc tế như Intervision 2025. Phù Đổng Thiên Vương, dựa trên cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Đây không phải một lựa chọn an toàn, càng không phải ca khúc thị trường “dễ nghe dễ cảm” để lấy lòng khán giả. Thay vào đó, đây là một tác phẩm giàu tính biểu tượng, nặng về chiều sâu văn hoá.

Hình tượng Thánh Gióng - đứa trẻ làng Phù Đổng vươn vai thành tráng sĩ đánh tan giặc Ân - vốn là biểu tượng tinh thần quật cường của dân tộc Việt. Đưa câu chuyện này lên sân khấu Intervision là một cách để Đức Phúc kể với bạn bè quốc tế về sức mạnh, niềm tự hào và bản sắc Việt Nam qua âm nhạc.