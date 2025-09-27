Nói Ngô Kiến Huy có mỗi 2 hit thì lại chưa nghe loạt ca khúc này từng làm mưa làm gió Vpop một thời rồi!

Tuần trước, tập 1 Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Sau cơn sốt mùa đầu và Em Xinh mới đây, chương trình được kỳ vọng sẽ khuấy đảo thị trường gameshow Việt thời điểm cuối năm nay. Tại đây, 30 nghệ sĩ nam đã có dịp diện kiến khán giả, tung những mảng miếng đầu để ghi dấu ấn cá nhân. 2 Liên Quân cũng kịp đem tới 2 sân khấu mở màn là Độc Nhất Vô Nhị và Chill Guy Ngon Zai, “bỏ túi” lượng view khá ổn áp trên YouTube.

Một trong những phân cảnh gây chú ý nhất tập 1 là khi đến màn tuyển sinh vào team, Negav đã đưa ra lời nhận xét dành cho đàn anh Ngô Kiến Huy: "Em nghe loáng thoáng kho tàng của anh đã 100 bài hát rồi, tuy nhiên chỉ có 2 bài hit thôi. Nhưng chắc chắn khi chung đội với em, anh sẽ có bài hit thứ 3, hứa với anh luôn". Câu nói này đã tạo ra tranh luận không nhỏ trên MXH, đặc biệt là xoay quanh 2 bản hit được đề cập đến.

Negav có phát ngôn tranh cãi về Ngô Kiến Huy

Chàng Bắp chỉ có mỗi 2 bản hit?

Dân tình hầu như cảm thấy nói vậy là không đúng, bởi Ngô Kiến Huy đã từng có một thời “hô mưa gọi gió” làng nhạc Việt khoảng cuối thập niên cuối 2000 - đầu 2010. Đối với khán giả trẻ, có lẽ Ngô Kiến Huy chỉ được biến đến với 2 bản hit Truyền Thái Y, hay từng nghe thoáng qua Giả Vờ Yêu nhưng thật ra, anh chàng sở hữu tuyển tập nhạc trẻ gắn liền với tuổi thanh xuân của bao thế hệ người hâm mộ.

Nói đến Chàng Bắp thì không thể không nhắc đến Mưa Sao Băng - là một trong những ca khúc làm nên dấu ấn đầu tiên của Ngô Kiến Huy trên thị trường nhạc Việt. Được ra mắ vào năm 2008, bản nhạc pop ballad trong sáng, lãng mạn kể về mối tình đẹp nhưng thoáng buồn dưới bầu trời đêm đầy sao. Với chất giọng ngọt ngào, Ngô Kiến Huy đã biến Mưa Sao Băng thành một bản hit gắn liền với hình ảnh chàng Bắp lãng tử của tuổi mới đôi mươi. Đến bây giờ, Mưa Sao Băng vẫn là lựa chọn quen thuộc đối với những tín đồ karaoke, vừa hát vừa bồi hồi nhớ đến thời thanh xuân.

Mưa Sao Băng - Ngô Kiến Huy

Tiếp đến là Định Mệnh Ta Gặp Nhau được sáng tác bởi nhạc sĩ Duy Anh. Đây là màn kết hợp giữa Ngô Kiến Huy và Thu Thủy - gương mặt nữ vô cùng hot ở thời bấy giờ - thuộc album Chạm Tay Vào Điều Ước vào năm 2009. Với giai điệu pop ballad ngọt ngào, ca từ lãng mạn và chemistry ăn ý giữa 2 nghệ sĩ, Định Mệnh Ta Gặp Nhau trở thành một trong những bản hit được yêu thích thời điểm đó, góp phần củng cố tên tuổi Ngô Kiến Huy trong làng nhạc trẻ và để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức khán giả 8x - 9x.

Định Mệnh Ta Gặp Nhau - Ngô Kiến Huy ft Thu Thủy

Nghi Ngờ ra mắt năm 2009, là bản song ca giữa bộ đôi từng được yêu thích một thời - Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh. Với giai điệu ballad ngọt ngào cùng ca từ xoay quanh những khúc mắc trong tình yêu đôi lứa, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trong cộng đồng người yêu nhạc. Không chỉ dừng ở âm nhạc, ca khúc còn góp phần gắn liền hình ảnh cặp đôi đẹp nhất nhì Vbiz thời điểm đó của Ngô Kiến Huy Khổng Tú Quỳnh trong mắt khán giả.

Nghi Ngờ - Ngô Kiến Huy ft Đông Nhi

Ra mắt vào năm 2010, Giả Vờ Yêu nhanh chóng đưa tên tuổi Ngô Kiến Huy lên hàng ngũ ca sĩ trẻ được yêu thích nhất thời điểm đó. Nhạc phẩm do Nguyễn Hồng Thuận chắp bút, mang giai điệu trầm buồn, ca từ khắc khoải, chạm đúng tâm trạng của nhiều bạn trẻ đang vướng bận chuyện yêu đương. Không chỉ phổ biến rộng rãi trên các bảng xếp hạng nhạc trực tuyến, bài hát còn là lựa chọn quen thuộc trong phòng trà, karaoke và các sân khấu ca nhạc. Đến nay, Giả Vờ Yêu vẫn được nhắc đến như ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp ca hát của Ngô Kiến Huy, bên cạnh Truyền Thái Y.

Giả Vờ Yêu - Ngô Kiến Huy

Kết lại chuỗi bản hit giai đoạn đầu sự nghiệp là Là Người Em Đã Yêu vào năm 2009, một bản ballad sâu lắng về tình yêu không trọn vẹn. Giọng hát ấm áp, cách xử lý tinh tế của Ngô Kiến Huy khiến ca khúc trở thành ca khúc phù hợp cho những ai từng trải qua cảm giác yêu đơn phương hay phải đứng phía sau hạnh phúc của người mình thương. Loạt sản phẩm âm nhạc ở giai đoạn chuyển giao giữa 2 thập kỷ đã giúp Ngô Kiến Huy được gọi là “hoàng tử ballad thế hệ mới".

Là Người Em Đã Yêu - Ngô Kiến Huy

Có thể nói, những bản hit trên đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp ca hát của Ngô Kiến Huy, giúp anh từ một gương mặt mới trở thành giọng ca trẻ nổi bật nhất Vpop cuối những năm 2000. Đến nay, dù đã thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như MC, diễn viên, nghệ sĩ giải trí nhưng những những giai điệu đó vẫn còn nguyên giá trị, gợi nhớ một thời tuổi trẻ đầy mộng mơ của khán giả yêu nhạc trẻ Việt.