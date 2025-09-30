Bích Phương và nhiều nghệ sĩ ra thông báo quan trọng trước tình hình căng thẳng của 2 cơn bão số 9 và 10

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của cơn bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn và lũ lụt tại Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, các nghệ sĩ có lịch trình ra mắt sản phẩm âm nhạc vào thời điểm này đã chủ động điều chỉnh lịch trình để chia sẻ tinh thần đồng hành, hướng về bà con đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sáng 30/9, Bích Phương đã quyết định tạm dời lịch ra mắt MV Thương sang một thời điểm khác. Thay vì phát hành vào tối cùng ngày như dự kiến, nữ ca sĩ mong muốn khán giả dành sự chú ý cho những thông tin cần thiết trong giai đoạn này. Cô gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã lỡ hẹn và bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông. Đồng thời, Bích Phương cho biết sẽ thông báo ngày phát hành mới khi thời điểm thích hợp.

Bích Phương lùi lịch phát hành MV mới để mọi người hướng sự quan tâm tới bà con vùng bão lũ

Nguyên văn bài đăng của Bích Phương:

Vì tình hình cơn bão số 10 phức tạp, Bích Phương xin phép tạm hoãn lịch ra mắt MV Thương vào một ngày khác để chúng ta tập trung cập nhật vào những thông tin cần thiết trong thời gian này. Xin lỗi các bạn khán giả và mong các bạn thông cảm vì đã lỡ hẹn. Bích Phương sẽ thông báo phát hành sản phẩm vào một thời điểm phù hợp hơn. Lúc này xin được chia sẻ đến khó khăn của bà con ở những nơi đang chịu thiệt hại, cầu chúc bình an đến tất cả mọi người.

Mới đây, Đan Trường đã đăng tải dòng trạng thái thông báo tạm hoãn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Anh chia sẻ rằng khu vực miền Trung và miền Bắc đã phải hứng chịu liên tiếp 2 cơn bão số 9 và 10, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nam ca sĩ cùng ekip đã sẻ và cầu chúc bình an đến tất cả bà con đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo kế hoạch ban đầu, Đan Trường dự kiến sẽ phát hành MV Có Ai Ép Ta Yêu Họ Đâu vào lúc 19h ngày 29/09. Tuy nhiên, cả team đã quyết định tạm hoãn lịch ra mắt đến ngày 01/10 nhằm ưu tiên dành sự quan tâm cho các hoạt động phòng chống bão, cũng như thể hiện tinh thần hướng về miền Trung và miền Bắc - nơi đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.

Đan Trường dời lịch phát hành MV mới nhằm ưu tiên dành sự quan tâm cho các hoạt động phòng chống bão

Đặc biệt, giọng ca Tình Hồng Như Mơ sẽ trích toàn bộ doanh thu từ YouTube của sản phẩm này để đóng góp một phần nhỏ hỗ trợ cho bà con vùng bão lũ. Hành động của Đan Trường nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng, khen ngợi nam ca sĩ sau nhiều năm vẫn giữ vững phong độ nhân cách vàng.

Nguyên văn bài đăng của Đan Trường:

THÔNG BÁO HOÃN RA MẮT SẢN PHẨM ÂM NHẠC Vừa qua, miền Trung và miền Bắc đã trải qua 2 cơn bão liên tiếp, để lại nhiều tổn thất và thiệt hại về người và của. Đan Trường cùng Ekip HT Productions xin được gửi lời san sẻ và cầu mong bình an đến tất cả Bà con nơi đang bị ảnh hưởng của bão. Theo kế hoạch MV Có Ai Ép Ta Yêu Họ Đâu sẽ được phát hành lúc 19:00 tối nay (29/09) nhưng Đan Trường Và Ekip xin phép tạm hoãn lịch lại đến ngày 01/10/2025 để ưu tiên sự quan tâm cho những thông tin, hoạt động phòng chống bão. Và cùng hướng lòng mình về miền Trung – miền Bắc, nơi đang rất cần sự sẻ chia. Dự định MV sẽ ra mắt ngày 01/10/2025. Và toàn bộ doanh thu Trên YTB của MV sẽ trích ra để góp 1 phần nhỏ cho Bà con nơi đang bị ảnh hưởng của bão. Một lần nữa, Đan Trường và Ekip HT Productions xin gửi lời cảm thông sâu sắc ! Mong Bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Ban nhạc Chillies cũng đã quyết định dời lịch phát hành MV GOLD, thay vì ra mắt vào tối nay (29/9) như dự kiến ban đầu do tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp và gây ra nhiều mất mát, thiệt hại. Dù MV bị hoãn, nhưng bản audio của ca khúc vẫn sẽ được phát hành vào lúc 20h cùng ngày trên các nền tảng nhạc số, vì hệ thống phân phối không kịp điều chỉnh lại lịch phát hành.

Ban nhạc Chillies cũng đã quyết định dời lịch phát hành MV GOLD trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10

Nguyên văn bản thông báo của Chillies:

Thông báo tạm hoãn lịch phát hành MV GOLD Vì tình hình mưa bão đang gây ra nhiều thiệt hại và đau thương, Chillies xin thông báo tạm hoãn lịch ra mắt MV GOLD như đã định vào tối nay. Bản audio của ca khúc vẫn sẽ có mặt trên các nền tảng nhạc số vào 8h tối nay vì hệ thống không xử lý kịp việc thay đổi thời gian phát hành. Lịch ra mắt mới của MV sẽ được cập nhật trong thời gian tới. Mong các bạn thông cảm và Chillies xin gửi lời cầu chúc bình an đến tất cả mọi người.