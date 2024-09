Các show hot đồng loạt thông báo dời ngày

Mới đây, NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xác nhận tập 11 dự kiến lên sóng vào Thứ Bảy tuần này (14/9) lúc 20h00 như thường lệ sẽ không phát sóng như thường lệ. Thời gian lên sóng mới chưa được ấn định cụ thể. Fanpage của chương trình chia sẻ: “... Chương trình xin được gửi lời chia sẻ sâu sắc đến với những mất mát to lớn của đồng bào miền Bắc nơi đang phải gánh chịu nhiều mất mát do thiên tai lũ lụt! Mong rằng thiên tai sẽ sớm qua đi, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tập thể ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cầu mong bình an đến với tất cả mọi người, mọi nhà!...”.

Trước đó, tập 10 của series tư liệu đồng hành cùng các Anh Trai có tên Why Call Me By Fire cũng được dời lịch vì NSX cho rằng tập phát sóng có nhiều khung cảnh các nam nghệ sĩ chơi đùa, vui vẻ, không thích hợp với không khí hiện tại của toàn đất nước.

Tập 11 show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bị hoãn.

Sau khi 2 show Anh Trai đi đến hồi kết thì Rap Việt đang là show nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trẻ. Theo dự kiến, tập 1 Rap Việt mùa 4 sẽ lên sóng vào 20h00 tối nay (13/9) tuy nhiên NSX xác nhận lịch chiếu được dời sang 1 tuần sau. Cụ thể, lịch phát sóng mới của tập 1 Rap Việt mùa 4 sẽ là 20h00 tối Thứ Bảy (21/9). Một chương trình cũng đang nhận nhiều sự chú ý của công chúng là Our Songs - Bài Hát Của Chúng Ta cũng có lịch lên sóng tập 3 vào Chủ nhật tuần này (15/9) song cũng được thông báo dời lại cho đến thời điểm khác thích hợp hơn.

Rap Việt được dòi sang 1 tuần sau.

Ở các sự kiện trực tiếp, nhiều đêm nhạc cũng được hoãn lại. Phương Mỹ Chi thông báo tạm hoãn show diễn trong chuỗi lưu diễn Vũ trụ cò bay ở Hà Nội vào ngày 22/9. Phương Mỹ Chi viết: “Trong tình hình các tỉnh ở khu vực miền Bắc đang chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ gây ra thiệt hại lớn, Phương Mỹ Chi cùng VMAS và toàn thể người dân cả nước đang cùng nhau hướng về đồng bào đang chịu thiên tai, ủng hộ và động viên tinh thần cùng nhau cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này.”

Phương Mỹ Chi hoãn show ở Hà Nội.

Loạt MV cũng dời lịch để chia sẻ cùng đồng bào

Theo dự kiến, MV Đàn Ông Không Cần Khóc của nam ca sĩ Tùng Dương sẽ được ra mắt vào ngày 12/9/2024. Tuy nhiên, giữa những mất mát do cơn bão số 3 để lại với người dân tỉnh thành miền Bắc nói chung và các gia đình nói riêng, Tùng Dương cũng như ekip đã thông báo tạm hoãn ra mắt MV thay vì cho lên sóng vào ngày 12/9 như chia sẻ ban đầu.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Với mong muốn đồng lòng hướng về người dân miền Bắc đang phải đối mặt với thiên tai bão lũ, Music Video “Cây Đèn Thần” và một số dự án cá nhân khác của Hồ Ngọc Hà trong thời điểm này sẽ dời lịch ra mắt vào một thời điểm khác phù hợp hơn. Cầu mong cho tất cả mọi người bình an vượt qua giai đoạn khó khăn này!”. Hành động đẹp của Hồ Ngọc Hà đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc trở lại của nữ ca sĩ sau thời gian vắng bóng nên người hâm mộ cũng đang rất mong chờ khi MV lên sóng sẽ tạo được nhiều hiệu ứng tích cực.

Hồ Ngọc Hà không chỉ hoãn MV mà vào ngày mai cô cũng hủy bỏ phần trình diễn trong phần thi áo tắm của đêm Chung kết Miss Universe Vietnam. Phần thi áo tắm cũng được tahy thế bằng trình diễn áo dài vào ngày mai.

Dự án âm nhạc Hop On Da Show và EP FLVR với sự kết hợp của Low G, tlinh và tổ đội Last Crew được dự kiến lên sóng ngày 12/9. Thế nhưng để hướng sự tập trung tới các tỉnh thành đang chịu thiệt hại sau cơn bão Yagi, phía AIS Label đã thay mặt các nghệ sĩ thông báo việc lùi lịch ra mắt MV sang ngày 18/9. Phía ekip chia sẻ: “Toàn bộ ekip mong muốn tất cả sự chú ý sẽ được tập trung vào tình hình cứu trợ cấp bách cho các tỉnh thành phía Bắc đang chịu hậu quả nặng nề của cơn bão Yagi. Mong người hâm mộ và đối tác hiểu, thông cảm và tiếp tục ủng hộ dự án khi ra mắt”.