Cả showbiz hướng về miền Bắc: Show Chông Gai dời lịch phát sóng, nghệ sĩ hoãn MV và nhiều đêm thiện nguyện được tổ chức

Những ngày gần đây, người dân cả nước đang chung tay đồng lòng hướng về các tỉnh thành khu vực miền Bắc khi phải hứng chịu thiệt hại nặng nề sau khi bị siêu bão Yagi càn quét. Tính đến 11 giờ ngày 11/9, hệ lụy đã khiến cho số người chết, mất tích do bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất tăng lên 292 người. Trong đó có 152 người chết và 140 người mất tích. Để san sẻ với người dân chịu thiệt hại do cơn bão lũ đi qua, nhiều nghệ sĩ Việt đã đóng góp hàng chục, hàng trăm triệu và hàng tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão.

Bên cạnh đó trước diễn biến phức tạp, nhiều nghệ sĩ cũng đã thông báo tạm hoãn ra mắt sản phẩm âm nhạc để chia sẻ nỗi đau mất mát với người dân. Không chỉ thế, nhiều show âm nhạc cũng đã tuyên bố hủy hoặc tạm dời ngày tổ chức nhằm đồng lòng hướng về cộng đồng - những người đang chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão.

Nhiều ca sĩ dời ngày ra mắt MV để hướng sự tập trung vào công tác cứu trợ người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ

Theo dự kiến, MV Đàn Ông Không Cần Khóc của nam ca sĩ Tùng Dương sẽ được ra mắt vào ngày 12/9/2024. Tuy nhiên, giữa những mất mát do cơn bão số 3 để lại với người dân tỉnh thành miền Bắc nói chung và các gia đình nói riêng, Tùng Dương cũng như ekip đã thông báo tạm hoãn ra mắt MV thay vì cho lên sóng vào ngày 12/9 như chia sẻ ban đầu.

Ca sĩ Tùng Dương tạm hoãn ra mắt MV Đàn Ông Không Cần Khóc

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Với mong muốn đồng lòng hướng về người dân miền Bắc đang phải đối mặt với thiên tai bão lũ, Music Video “Cây Đèn Thần” và một số dự án cá nhân khác của Hồ Ngọc Hà trong thời điểm này sẽ dời lịch ra mắt vào một thời điểm khác phù hợp hơn. Cầu mong cho tất cả mọi người bình an vượt qua giai đoạn khó khăn này!”.

Hành động đẹp của Hồ Ngọc Hà đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc trở lại của nữ ca sĩ sau thời gian vắng bóng nên người hâm mộ cũng đang rất mong chờ khi MV lên sóng sẽ tạo được nhiều hiệu ứng tích cực.

Thông báo dời ngày ra mắt MV Cây Đèn Thần của Hồ Ngọc Hà

Dự án âm nhạc Hop On Da Show và EP FLVR với sự kết hợp của Low G, tlinh và tổ đội Last Crew được dự kiến lên sóng ngày 12/9. Thế nhưng để hướng sự tập trung tới các tỉnh thành đang chịu thiệt hại sau cơn bão Yagi, phía AIS Label đã thay mặt các nghệ sĩ thông báo việc lùi lịch ra mắt MV sang ngày 18/9.

Phía ekip chia sẻ: “Toàn bộ ekip mong muốn tất cả sự chú ý sẽ được tập trung vào tình hình cứu trợ cấp bách cho các tỉnh thành phía Bắc đang chịu hậu quả nặng nề của cơn bão Yagi. Mong người hâm mộ và đối tác hiểu, thông cảm và tiếp tục ủng hộ dự án khi ra mắt”.

MV với sự kết hợp của Low G, tlinh và tổ đội Last Crew được lùi sang ngày 18/9

Hàng loạt show diễn hủy và dời lịch sau ảnh hưởng của bão Yagi

Sau khi phải dời lịch tổ chức do siêu bão Yagi đổ vào miền Bắc, BTC 8WONDER Moon Festival đi tới quyết định chính thức hủy show diễn và hoàn 100% tiền vé cho khán giả. Trên trang cá nhân, BTC cho biết: “Trong bối cảnh cả nước hướng về đồng bào các tỉnh miền Bắc đang gồng mình trước những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi và các diễn biến phức tạp lũ lụt sau bão, BTC xin thông báo: Hủy sự kiện 8WONDER Moon Festival ngày 13-15/09 và HOÀN 100% tiền vé cho các khán giả đã mua vé”.

Ngoài ra, BTC 8WONDER Moon Festival công bố vẫn sẽ đóng góp số tiền tương đương doanh thu dự kiến từ việc bán vé nhằm hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão lịch sử.

Sự kiện 8WONDER Moon Festival tại Hà Nội chính thức bị hủy và hẹn gặp lại khán giả vào tháng 12 ở TP.HCM

Theo thông báo mới nhất từ Ekip show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tập 10 của series đồng hành mang tên Why Call Me By Fire? sẽ tạm hoãn lên sóng và sẽ được đăng tải vào thời điểm phù hợp hơn. BTC cho biết: “Nhận thấy những yếu tố giải trí này không phù hợp trong thời điểm cả nước hướng về đồng bào miền Bắc đang phải đối mặt với thiên tai. Mong quý khán giả thông cảm cho chương trình và các Anh Tài. Tập thể ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cầu mong bình an đến với tất cả mọi người, mọi nhà!”.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dời lịch phát sóng tập hậu trường thứ 10 trong series đồng hành - Why Call Me By Fire?

School Tour xuyên Việt miễn phí mang tên Vũ Trụ Cò Bay của Phương Mỹ Chi là show diễn dành tặng học sinh, sinh viên khắp 3 miền với các đêm nhạc hoàn toàn miễn phí. Trước diễn biến các tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng của bão lũ gây thiệt hại lớn, phía Phương Mỹ Chi cho biết: “Phương Mỹ Chi cùng VMAS và toàn thể người dân cả nước đang cùng nhau hướng về đồng bào đang chịu thiên tai, ủng hộ và động viên tinh thần cùng nhau cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này.

Do đó, bản thân Chi cùng toàn ekip và công ty VMAS thấy rằng việc tổ chức show diễn tại thời điểm này không thích hợp và đã thống nhất sẽ TẠM HOÃN show Hà Nội trong chuỗi School Tour Vũ Trụ Cò Bay.

Và thời gian chính xác tổ chức show tại Hà Nội sẽ được thông báo sớm nhất có thể, cảm ơn quý khán giả luôn quan tâm và yêu thương School Tour Vũ Trụ Cò Bay”.

Phương Mỹ Chi tạm hoãn showcase Vũ Trụ Cò Bay diễn ra ở Hà Nội

SOOBIN đang là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất khi tham gia show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vào ngày 13/9, nam ca sĩ dự kiến có đêm nhạc riêng tại club nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Tuy nhiên, phía club này cũng cho biết, nhằm mong muốn sự chú ý đều được tập trung vào công tác hỗ trợ các tỉnh thành chịu thiệt hại bởi bão lũ cũng như đảm bảo sự an toàn cho nghệ sĩ - khán giả, đêm nhạc này sẽ được chính thức dời sang ngày 20/9. Các khán giả đã mua vé vẫn sẽ có hiệu lực cho lịch biểu diễn mới.

Đêm nhạc của nam ca sĩ SOOBIN tại club nổi tiếng ở Hà Nội được tạm dời sang ngày 20/9

Nhiều show âm nhạc được tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ và kêu gọi cứu trợ người dân chịu thiệt hại

Vào ngày 15/9 tới, Quỹ hạt vừng tổ chức đêm nhạc thiện nguyện Tiếng Gọi Yêu Thương 2024 tại Thiên Sơn Plaza, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Văn Mai Hương, Trung Quân Idol, Myra Trần, Hà Lê, Tiên Tiên, Vinh Khuất, Đông Hùng, Nhóm Oplus, Mỹ Anh, Ngọc Ánh (Quán quân The Voice 2018) nhằm gây quỹ ủng hộ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 3. BTC cho biết, toàn bộ số tiền nhận được từ chương trình sẽ được gửi tới các đồng bào bị lũ lụt.

Chương trình thiện nguyện mang tên Tiếng Gọi Yêu Thương được tổ chức vào ngày 15/9

Đặc biệt, đêm nhạc Hướng Về Miền Bắc được tổ chức vào tối ngày 13/9 cũng sẽ quy tụ rất nhiều nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt như Thanh Hà, Phương Uyên, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Bảo Anh, Hà Anh Tuấn, MONO, Phương Mỹ Chi. Trong đó còn có sự xuất hiện của dàn “anh trai” trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như Phan Đinh Tùng, Đăng Khôi, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Jun Phạm, Thiên Minh, Rhymastic, Kiên Ứng, Kay Trần, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Huy R.

Đêm nhạc Nhâm Nhi Ghi-ta nhằm vận động gây quỹ từ thiện "Xanh Một Tấm Lòng" do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cùng TC Multimedia tổ chức sẽ được diễn ra tại Nhà Hát Thanh Niên - TP.HCM vào ngày 16/9. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ: “Toàn bộ số tiền vận động được trong đêm nhạc, sẽ bằng một cách công khai minh bạch nhất, gửi đến Mặt Trận Tổ Quốc VN - Ban Cứu Trợ TW, nhằm chia sẻ với bà con đang gặp khó khăn trong vùng bão lũ”.