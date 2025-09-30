Ngày 20/9 vừa qua, The Fact Music Awards (TMA) 2025 đã chính thức diễn ra tại Ma Cao, Trung Quốc. Quy tụ dàn nghệ sĩ Kpop dẫn đầu xu hướng như IVE, aespa, ENHYPEN, Stray Kids, ZEROBASEONE… chương trình đón nhận sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Theo đúng “thủ tục”, sự kiện khởi động với màn đọ sắc trên thảm đỏ rồi mới đến lễ trao giải và các tiết mục trình diễn.

Tính đến thời điểm hiện tại, IVE là nhóm nữ có thành tích top đầu Kpop năm nay với PAK thứ 5 trong sự nghiệp nhờ ca khúc Rebel Heart, đồng thời tẩu tán hàng triệu bản với hai EP IVE Empathy và IVE Secret. Sáu cô gái nhà Starship vinh dự chiến thắng hai hạng mục ở TMA 2025: Nghệ sĩ của năm và Âm thanh của năm. Sau hơn một tuần khép lại chương trình, dân tình mới phát hiện ra chi tiết đáng ngờ nói lên mối quan hệ thật sự giữa các thành viên IVE.

Sáu cô gái nhà Starship vinh dự chiến thắng hai hạng mục ở TMA 2025: Nghệ sĩ của năm và Âm thanh của năm

Cụ thể, một tài khoản TikTok chỉ ra rằng khi cả nhóm lên sân khấu nhận giải Nghệ sĩ của năm, Jang Wonyoung đã nhanh tay cầm chiếc cúp, để rồi nhận lại là cái lườm nguýt như viên đạn từ Ahn Yujin. Đến hạng mục thứ hai - Âm thanh của năm - Wonyoung vừa mới đưa tay ra định “chộp” cúp lần nữa thì Yujin đã giành lấy, vui vẻ bước đến sân khấu chính để phát biểu.

Jang Wonyoung "nẫng tay trên" chiế úp trước Yujin, nhận về cái lườm nguýt sắc lẹm từ trưởng nhóm

Yujin sau đó giành luôn chiếc cúp, không để Wonyoung kịp phản ứng

Khoảnh khắc giành giật dở khóc dở cười này đã bị bắt trọn qua camera, làm dấy lên nhiều nghi vấn đằng sau cách hành xử của hai cô gái. Là nhóm trưởng IVE, Yujin thường sẽ là người đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên, đồng thời bao quát những hoạt động liên quan đến nhóm, dẫn dắt các thành viên khác. Vì thế, việc Wonyoung “tài lanh” giữ cúp trước đã bị dư luận chỉ trích không ít.

Yujin đảm nhiệm vai trò quán xuyến các hoạt động nhóm, có tiếng nói nhất giữa 6 cô gái

Nhiều người tin rằng cô nàng ám ảnh với vị trí center, đã quá quen với việc spotlight luôn thuộc về mình nên mới dẫn đến những hành động khó coi trước khán giả như vậy. Netizen cũng phê bình cả Yujin vì đã có thái độ không hay ho trên sóng truyền hình. Cả hai không chỉ là những thành viên nổi bật nhất IVE mà còn là hai gương mặt dẫn đầu Kpop Gen 4. Độ nhận diện đều "một chín một mười" trong phạm vi quốc nội. Tình cảnh đấu đá này chỉ càng khiến hai cô gái được thảo luận tưng bừng hơn, còn bốn thành viên còn lại thì đã nhạt nhòa nay lại càng bị lu mờ thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ “tia” được những khoảnh khắc sượng trân của IVE như trên. Wonyoung không ít lần bị chỉ trích vì cố tình giành chỗ đứng ở trung tâm nhóm, cho dù chỉ là những pha thả dáng chụp ảnh ở sân bay. Chưa kể, nàng “công chúa Kpop” cũng thường được đội ngũ stylist ưu ái cho diện những bộ outfit “chặt đẹp” các thành viên khác. Vấn đề này đã tạo nên làn sóng phẫn nộ không chỉ từ công chúng mà còn trong nội bộ fandom.