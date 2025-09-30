Produce 48 được xem là “lò đào tạo” khắc nghiệt, nơi sản sinh ra những gương mặt sáng giá nhất của Kpop hiện nay như Jang Wonyoung, Ahn Yujin (IVE), Sakura, Chaewon (LE SSERAFIM) hay Kwon Eunbi. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào xuất phát điểm từ chương trình cũng giữ được sức hút và trụ lại trong một thị trường cạnh tranh dữ dội như Kpop. Chỉ số ít thành công, phần lớn đều gắn liền với cái tên IZ*ONE. Sau khi nhóm nhạc dự án đình đám này tan rã, những idol nữ nổi bật, duy trì được độ nổi tiếng sở hữu fandom khổng lồ và chiến lược phát triển bài bản từ công ty quản lý.

Trong khi đó, nhiều thực tập sinh từng được khán giả biết mặt nhớ tên lại chật vật với giấc mơ idol. Không ít người sau thời gian bế tắc đã chọn lối rẽ hoàn toàn khác. Một trong những cái tên gây chú ý chính là Kim Hyunah - thí sinh hụt của IZ*ONE. Kim Hyunah sinh năm 1995, từng là thực tập sinh của Collazoo Entertainment. Trước khi tham gia Produce 48, cô từng ra mắt trong nhóm nhạc nữ L.U.X nhưng nhóm nhanh chóng tan rã, không để lại dấu ấn đáng kể.

Xuất hiện ở mùa giải 2018, Hyunah ghi điểm với khán giả nhờ nụ cười rạng rỡ cùng ngoại hình thân thiện. Cô trụ lại được tới tập 8 trước khi bị loại, dừng chân ở vị trí 46/96. Dù không tiến xa, Hyunah vẫn kịp để lại dấu ấn với một lượng fan nhất định.

Thế nhưng thay vì tiếp tục theo đuổi con đường thần tượng, 7 năm sau Produce 48, Kim Hyunah khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định rẽ hướng hoàn toàn khác. Từ một idol, cô chuyển sang công việc BJ (Broadcasting Jockey) - streamer phát sóng trực tiếp trên internet. Đây là một nghề nghiệp phổ biến ở Hàn Quốc, có thể mang lại nguồn thu nhập khổng lồ nhờ sự ủng hộ của khán giả bằng “star balloons” - một loại tiền tệ ảo có thể quy đổi thành tiền thật. Công việc này giới hạn độ tuổi, phải trên 18 mới có thể tiếp cận. Đi kèm đó cũng là nhiều tranh cãi khi không ít BJ nữ chọn cách khai thác nội dung gợi cảm để thu hút người xem.

Với ngoại hình nổi bật và vóc dáng nóng bỏng, Hyunah nhanh chóng trở thành cái tên hút fan trong cộng đồng BJ. Cô thường xuất hiện trong những outfit sexy, thực hiện các điệu nhảy quyến rũ hoặc giao lưu với người xem bằng phong cách táo bạo. Nhờ vậy, Hyunah nhanh chóng gặt hái thành công trên nền tảng trực tuyến. Hiện tại, cô sở hữu hơn 186.000 người theo dõi trên Instagram và vượt mốc 1,3 triệu follower trên TikTok - những con số chứng minh sức hút không nhỏ dù đã rời xa ánh hào quang idol.

Không dừng lại ở livestream, Hyunah còn dần tìm được chỗ đứng trong lĩnh vực âm nhạc theo một hướng hoàn toàn khác. Tận dụng lợi thế ngoại hình, sự nổi tiếng và mối quan hệ trong giới giải trí, cô bắt đầu thử sức với vai trò DJ. Bất ngờ là sự chuyển hướng này lại giúp Hyunah bật lên mạnh mẽ. Cô từng góp mặt tại các lễ hội âm nhạc lớn như S2O Taiwan và Waterbomb Seoul, thậm chí còn phát hành bản phối riêng mang tên Purgatory. Từ một thí sinh bị loại sớm ở Produce 48, Hyunah giờ đây đã có chỗ đứng đáng kể trong giới DJ.

Chia sẻ về quyết định của mình, Kim Hyunah thẳng thắn cho biết cô không còn ý định trở lại làm thần tượng. Với những gì đang có: thu nhập ổn định, danh tiếng trên mạng xã hội, đắt show, lựa chọn này được đánh giá là hoàn toàn dễ hiểu. Dù nhiều fan tiếc nuối cho con đường idol dở dang, song không thể phủ nhận Hyunah đã tìm ra hướng đi phù hợp với bản thân.