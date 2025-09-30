T.O.P (BIGBANG) trở lại đường đua âm nhạc với album solo

Ảnh: Allkpop

Theo tiết lộ, T.O.P đã hoàn tất quá trình thu âm và dự kiến phát hành album vào khoảng tháng 10. Nam rapper cũng sẽ quay nhiều video âm nhạc, với sự chỉ đạo của Chae Kyoung Sun - giám đốc nghệ thuật và nhà thiết kế sản xuất của Squid Game. Cô là người đã giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Art Directors Guild Awards (2022, 2025) và Primetime Emmy 2022 cho hạng mục Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Thông tin về sự trở lại solo của T.O.P đã được hé lộ từ trước. Tháng 11/2024, khi một người hâm mộ hỏi về kế hoạch hoạt động cá nhân trên Instagram, anh chỉ trả lời ngắn gọn 2025. Đến tháng 6 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn quốc tế khi quảng bá Squid Game 2, T.O.P đã xác nhận chắc chắn sẽ phát hành sản phẩm solo trong năm nay.

Sau khi rời YG Entertainment và chính thức tách khỏi BIGBANG vào năm 2021, T.O.P chưa ký kết với công ty quản lý nào. Một số nguồn tin trong ngành cho rằng anh đang đàm phán hợp đồng với Kakao Entertainment, một trong những tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc, tuy nhiên phía Kakao đã phủ nhận thông tin này.

Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của TOP sau 12 năm (Ảnh: Koreaherald)

Con đường sự nghiệp của T.O.P từng gặp nhiều sóng gió. Năm 2016, anh bị kết án 10 tháng tù giam, hưởng án treo 2 năm vì sử dụng cần sa khi đang phục vụ quân sự. Sau đó, phần nghĩa vụ quân sự còn lại của anh được chuyển sang hình thức dịch vụ xã hội thay thế. Thời điểm ấy, T.O.P từng tuyên bố giải nghệ, nhưng cuối cùng đã thay đổi quyết định và trở lại màn ảnh trong Squid Game 2.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1/2025, T.O.P thẳng thắn nhìn lại chặng đường đã qua: "Ở độ tuổi 20, tôi may mắn nhận được rất nhiều tình yêu thương, nhưng cũng đã phạm phải những sai lầm lớn khiến bản thân suy sụp. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và luôn tự nhắc mình phải suy ngẫm về những sai lầm đó", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, nam rapper cũng khẳng định âm nhạc vẫn mang đến cho anh động lực sống: "Mỗi khi ở trong phòng thu, tôi đều thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ, sáng tác nhiều ca khúc, và giờ đây tôi tin đã đến lúc chia sẻ chúng với thế giới".