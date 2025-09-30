Thomas Anders (Modern Talking) hội ngộ khán giả Việt Nam ngày 25/10/2025 tại Cung điền kinh Hà Nội

Chương trình do Ravolution Asia tổ chức tại Cung điền kinh Hà Nội, hứa hẹn không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần mà còn là hành trình trở về miền ký ức rực rỡ, nơi những giai điệu bất hủ sống dậy cùng khán giả nhiều thế hệ.

Người yêu nhạc Thủ đô sẽ được sống lại không khí bùng nổ của thập niên 80 khi Thomas Anders mang đến những ca khúc từng làm say đắm hàng triệu trái tim trên khắp thế giới. Sau nhiều năm vắng bóng, sự tái ngộ lần này được xem như cột mốc đặc biệt, đưa khán giả trở về với một thời kỳ âm nhạc vàng son.

Với thế hệ 7x, 8x Việt Nam, Modern Talking không chỉ là những giai điệu quốc tế đầu tiên vang lên qua radio, cassette hay CD, mà còn là một phần thanh xuân tươi đẹp. Những bản hit như "You’re My Heart, You’re My Soul", "Cheri Cheri Lady" hay "Brother Louie" từng len lỏi từ sân khấu, quán cà phê cho tới từng góc phố, trở thành biểu tượng của một thời kỳ giao thoa âm nhạc. Vì vậy, sự trở lại của Thomas Anders lần này chẳng khác nào một cuộc hội ngộ giàu cảm xúc cùng khán giả nhiều thế hệ.

Không dừng lại ở đó, chương trình còn đánh dấu sự kết hợp thú vị với các nghệ sĩ trẻ tài năng. Tuimi – ca sĩ, nhạc sĩ gốc Việt tại Đức – sẽ mang đến phong cách R&B và soul hiện đại đầy trẻ trung, cá tính. Đồng hành cùng cô là Lâm Vissay, nghệ sĩ mang trong mình dòng máu Việt – Lào – Đức, nổi bật với chất giọng giàu cảm xúc và phong cách trình diễn đa sắc màu.

Sự kiện được tổ chức bởi Ravolution Asia – đơn vị từng tạo tiếng vang với K-Star Spark, siêu concert K-pop quy tụ gần 45.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hồi tháng 6 vừa qua, với sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như G-Dragon, DPR Ian, Tempest, tripleS và đại diện Việt Nam Quang Hùng MasterD. Với kinh nghiệm và quy mô đã được khẳng định, Ravolution Asia tiếp tục mang đến một sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp, nơi ký ức và hiện tại hòa quyện, nơi âm nhạc vượt qua mọi ranh giới để kết nối trái tim.

Đối với khán giả Việt Nam, đây không chỉ là dịp gặp gỡ Thomas Anders sau nhiều năm chờ đợi, mà còn là cơ hội để tận hưởng một đêm nhạc mang tầm vóc toàn cầu ngay giữa lòng Hà Nội.

Đây là sự kiện âm nhạc trong chuỗi kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng Hoà Liên Bang Đức.

Thông tin về chương trình:

Chương trình ca nhạc: Thomas Anders from Modern Talking

Ca sĩ: Thomas Anders, Tuimi, Lâm Vissay

Thời gian: 19h – 21h ngày 25.10.2025

Địa điểm: Cung điền kinh Hà Nội – Phường Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức: Ravolution Asia

Ngay bây giờ khách hàng có thể sở hữu vé bằng cách:

Inbox trực tiếp fanpage Ravolution Asia

Hoặc liên hệ hotline: 0778846888

Mua vé online qua nền tảng Ticketbox.

Link mua vé: https://www.ravolution.asia/modern-talking-in-vietnam