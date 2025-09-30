Mùa đầu tiên Em Xinh Say Hi đã khép lại nhưng dân tình vẫn đang không ngừng bàn tán về những câu chuyện xoay quanh đội ngũ 30 nghệ sĩ nữ. Bên cạnh loạt thành tích âm nhạc nổi bật là hiệu ứng truyền thông, nhiều drama đã bùng nổ và tạo ra những cuộc tranh cãi không hồi kết. Một trong số đó không thể không kể đến Châu Bùi - nhân vật bị ném đá nhiều nhất thời điểm nửa cuối chương trình.

Xuất phát điểm được mến mộ nhờ chăm chỉ rèn luyện suốt 6 năm, Châu Bùi làm người xem phải đặt câu hỏi về năng lực thực sự của mình: nhảy - hát - rap đều dừng lại ở mức bình thường, mọi thứ nhàng nhàng không có sự nổi bật. Mới đây, nữ fashionista đã tung ra bản cover ngắn bài hát Mùa Thu Cho Em, collab cùng Ánh Sáng AZA.

Mùa Thu Cho Em - Châu Bùi x Ánh Sáng AZA

Video được dàn dựng đơn giản, lấy bối cảnh khi 2 chị em đứng ở 2 tầng cầu thang nhằm hướng sự chú ý của người xem đến giọng hát. Bất ngờ là Châu Bùi được khen ngợi đã có sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng thanh nhạc. Giọng hát được tiết chế, ngân nga những câu từ ngọt ngào, mỏng manh như mùa thu. Đặc biệt, verse của Châu Bùi đem đến cảm giác man mác, hoài niệm như những bản nhạc thập niên 80 - 90.

Châu Bùi bất ngờ nhận được nhiều lời khen ngợi về phần thể hiện của mình

Tuy nhiên, cô chị được khen thì đến lượt cô em bị chê. Ngược lại với Châu Bùi, Ánh Sáng AZA vốn đã có chất giọng hơi lơ lớ, ngọng nhẹ nên thành ra khi hát, khán - thính giả lại nghe ra những âm thanh không được tròn vành rõ chữ, khá là khó ngấm. Có ý kiến còn chỉ ra cô nàng vì lý do gì đó, phải bẻ giọng để nói chuyện hay hát hò trở nên dễ thương.

Đa số netizen đều dành lời tán dương đến Châu Bùi vì đã tập luyện thanh nhạc thêm, biểu cảm cũng được kiểm soát hợp lý. Nhìn chung, màn thể hiện của Châu Bùi đã lấy lại phần nào thiện cảm từ công chúng. Về Ánh Sáng AZA, dân tình nhận xét cô nàng hát như Việt kiều về nước, phát âm và giọng hát đều không rõ lời, cần phải trau chuốt lại nhiều.

Ánh Sáng AZA thì bị dân nhận xét hát như Việt kiều về nước, phát âm và giọng hát đều không rõ lời

Ánh Sáng AZA từng là thành viên của nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam SGO48. Thời điểm đó, Ánh Sáng AZA cũng là nhân tố trẻ tuổi nhất của nhóm nhạc. Với gương mặt xinh xắn, giọng hát tốt, sở hữu nhiều yếu tố đúng chuẩn một idol thế hệ mới, Ánh Sáng AZA luôn được gọi tên vào vị trí trung tâm của nhóm nhạc. Dù còn trẻ tuổi nhưng Ánh Sáng AZA đã cùng nhóm đi lưu diễn nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan.

Ánh Sáng AZA từng là nhân tố trẻ tuổi nhất của nhóm nhạc SGO48

Đến năm 2021, khi nhóm SGO48 tan rã, Ánh Sáng AZA chuyển sang hoạt động solo. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc cô nàng tham gia Chuang Asia 2024 - chương trình thực tế êm nhạc của truyền hình Trung Quốc, quy tụ 70 thực tập sinh nữ đến từ các quốc gia châu Á. Khi lựa chọn tham gia cuộc thi này, Ánh Sáng AZA phải xin mẹ cho tạm gác lại việc thi đại học để theo đuổi đam mê. Tại Em Xinh Say Hi, dù không lọt vào đội hình chung cuộc nhưng cô nàng cũng đã rinh về giải thưởng Nghệ sĩ trình diễn ấn tượng nhất.