Hương Giang - Bích Phương và dàn sao quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng bão số 10

Sau khi cơn bão số 10 đổ bộ và gây ra những thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung - miền Bắc, đông đảo nghệ sĩ Việt đã có những hành động kịp thời để chia sẻ cùng đồng bào vùng bão. Hành động thiết thực từ việc quyên góp tiền cho đến dời lịch ra mắt sản phẩm nghệ thuật đã nhanh chóng lan tỏa tinh thần đồng lòng, san sẻ khó khăn.

Trên trang cá nhân, Hương Giang thông báo đã gửi 100 triệu đồng đến Quỹ cứu trợ Trung ương, bày tỏ mong muốn được góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. Phạm Quỳnh Anh, Bích Phương quyên góp, đồng thời thông báo dời buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới sang thời điểm khác. Những động thái này nhận về nhiều sự đồng tình từ khán giả, cho thấy tấm lòng và trách nhiệm cộng đồng của các nghệ sĩ.

Hoa hậu Hương Giang quyên góp 100 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung

Bích Phương ủng hộ 100 triệu đồng, chia sẻ đến đồng bào chịu thiệt hại từ bão số 10

Phạm Quỳnh Anh quyên góp 50 triệu và dời ngày họp báo ra mắt MV giữa tình hình bão lũ

Không chỉ Hương Giang và Phạm Quỳnh Anh, nhiều nghệ sĩ khác như Bích Phương, Đan Trường, Bằng Kiều, Chillies,… cũng đồng loạt thông báo dời lịch phát hành sản phẩm âm nhạc và sự kiện nghệ thuật. Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã chia sẻ những thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 10, kêu gọi mọi người cùng chung lòng hướng về bà con đang gặp khó khăn.

Trong thời điểm khó khăn, những hành động này trở thành minh chứng cho vai trò của nghệ sĩ không chỉ trong lĩnh vực giải trí, mà còn trong việc khơi dậy tinh thần nhân ái, đồng hành cùng đồng bào.

Bích Phương thông báo dời ngày ra mắt sản phẩm

Ca sĩ Đan Trường hoãn ra mắt MV, thông báo sẽ trích một phần doanh thu từ MV để ủng hộ bà con vùng bão

Nhóm nhạc Chillies tạm hoãn lịch phát hành MV

Ca sĩ Bằng Kiều thông báo trích doanh thu từ MV mới quyên góp cho đồng bào khó khăn

Cơn bão số 10 Bualoi đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc tốc mái, cùng nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Hiện tại, các tỉnh miền Trung và Bắc Bộ đang nỗ lực từng ngày để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân.