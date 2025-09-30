"Ngũ A Ca" Tô Hữu Bằng làm sao thế này: Cằm mũi dài ngoằng, mặt cứng đơ còn hơn tượng sáp!

Tô Hữu Bằng là 1 trong những nam diễn viên "tượng đài" của showbiz Trung Quốc. Từ khi còn trẻ cho đến lúc bước sang tuổi 52, "Ngũ A Ca" của Hoàn Châu Cách Cách vẫn duy trì vẻ điển trai, trẻ trung khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ, còn hiện tại khán giả có dụi mắt 1.000 lần cũng không nhận ra nam diễn viên này.

Theo tờ QQ, xuất hiện ở concert cá nhân mới đây, Tô Hữu Bằng khiến netizen xứ Trung được 1 phen hết hồn với nhan sắc lạ lẫm với chiếc mũi và phần cằm dài, nhọn bị công chúng nhận xét trông như "lưỡi cày". Không còn nét tự nhiên vốn có, tài tử hàng đầu còn khiến khán giả sốc nặng với gương mặt đơ cứng, sưng phồng như tượng sáp, đến cười cũng gượng gạo. So với lần lộ diện gần đây nhất là ở Sing! Asia (có Phương Mỹ Chi tham gia), ngoại hình Tô Hữu Bằng có sự thay đổi rất lớn. Thời điểm đó, Tô Hữu Bằng có gương mặt và ngũ quan tròn đầy hơn hiện tại.

Diện mạo của Tô Hữu Bằng đang là tâm điểm bàn luận khắp MXH. Nam diễn viên vừa lộ diện với visual lạ lẫm, đơ cứng không khác gì các hot boy mạng

Lúc quay Sing! Asia, các đường nét trên gương mặt của tài tử Hoàn Châu Cách Cách đầy đặn. Ở hiện tại (ảnh phải), có thể thấy rõ Tô Hữu Bằng có chiếc cằm dài ngoằng, mũi cũng thon dài hơn

Trên MXH Weibo, nhiều người cho rằng ngoại hình biến đổi hiện tại của Tô Hữu Bằng đến từ việc nam diễn viên đi can thiệp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân. Anh bị nghi đã thực hiện thủ thuật căng da mặt, can thiệp filter để có khuôn cằm thon nhỏ hơn, thu gọn cánh mũi và đầu mũi. Tuy nhiên, chứng kiến diện mạo kém tự nhiên của Tô Hữu Bằng hiện tại, khán giả cho rằng dù làm đẹp là nhu cầu chính đáng, song tài tử Hoàn Châu Cách Cách không nên lạm dụng 1 cách cưỡng cầu và bất chấp để rồi dẫn đến việc bị phản tác dụng.

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra Tô Hữu Bằng đã can thiệp thẩm mỹ để thu gọn cánh mũi, đầu mũi. Nam diễn viên cũng lộ rõ dấu vết can thiệp thẩm mỹ với gương mặt phù nề, sưng phồng thấy rõ

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, là thanh xuân của thế hệ 8X-9X. Tên tuổi anh gắn liền với hai bộ phim huyền thoại Hoàn Châu Cách Cách và Tân Dòng Sông Ly Biệt. Về đời tư, “Ngũ A Ca” rất kín tiếng. Sau hàng chục năm vào showbiz, anh chưa từng công khai người yêu và hiện vẫn độc thân. Năm 2001, truyền thông Trung Quốc tiết lộ anh đã bí mật kết hôn cách đây nhiều năm với Amy - quản lý thân cận. Nguyên nhân được cho là anh không muốn bạn đời bị làm phiền nên không công khai cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, phía nam diễn viên bác bỏ.

Nguồn: Sina, QQ