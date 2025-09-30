Vợ chồng Ngô Cẩn Ngôn bị nghi ngờ tự tạo sóng gió

Ngày 25/9, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao khi phát hiện thông tin công khai kết hôn của Hồng Nghiêu trên Weibo cá nhân không còn hiển thị. Tin đồn rạn nứt hôn nhân với Ngô Cẩn Ngôn lập tức bùng nổ. Sự việc càng gây bất ngờ vì cặp đôi mới công bố giấy chứng nhận kết hôn tháng 9/2024, và con gái họ chưa tròn một tuổi.

Tuy nhiên, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Theo cơ chế cài đặt, Weibo cho phép người dùng chọn chế độ hiển thị thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu như Ngô Cẩn Ngôn chọn "chỉ hiện thị trong vòng nửa năm" thì Hồng Nghiêu chọn "chỉ hiển thị trong vòng 1 năm". Khi quá hạn, bài viết sẽ tự động bị ẩn. Điều này lý giải tại sao thông tin kết hôn biến mất, chứ bản thân cặp đôi không hề thao tác xóa.

Vì thế, ngay sau khi có tin đồn, nam diễn viên nhanh chóng trấn an công chúng bằng một câu trả lời ngắn gọn: "Đừng nghi ngờ điều này điều kia nữa, mọi chuyện đều ổn, rất tốt". Tuy nhiên, phản ứng này lại khơi lên một làn sóng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, thông báo kết hôn là dấu mốc quan trọng trong đời tư, đáng lẽ nên giữ lại thay vì cài đặt chế độ có thời hạn. Việc thông tin gây xôn xao dư luận cũng có thể là một trong những chiêu trò của hai diễn viên để gây chú ý cho các dự án sắp tới của họ.

Hồng Nghiêu và Ngô Cẩn Ngôn trong phim "Hạo Lan truyện". (Ảnh: Weibo)

Kể từ khi công khai tình cảm, Hồng Nghiêu nhiều lần phải đối diện với những bình luận gay gắt. Trong một chương trình truyền hình tháng 4/2025, anh thừa nhận thường nghe những lời nhận xét mình "không xứng với Ngô Cẩn Ngôn". Đáp lại, anh cho rằng việc vợ nổi tiếng hơn là điều dễ hiểu, đồng thời khẳng định bà xã là người tài năng nên anh trân trọng và cũng muốn được biết đến với tư cách là diễn viên, chứ không chỉ danh xưng "chồng của Ngô Cẩn Ngôn".

Thực tế, khoảng cách nghề nghiệp giữa hai người ngày càng rõ rệt. Sau thành công của Mặc vũ vân gian với đàn em Vương Tinh Việt, Ngô Cẩn Ngôn trở lại với hào quang vai nữ chính, liên tục xuất hiện trên các bìa tạp chí. Trong khi đó, sự nghiệp của Hồng Nghiêu vẫn khá trầm lắng, khiến bất kỳ động thái nào của anh cũng dễ bị soi xét, thậm chí nghi ngờ là "chiêu trò PR" cho bản thân hoặc vợ.

Cặp đôi bén duyên từ bộ phim Diên hi công lược (2017) và giữ kín chuyện tình suốt 7 năm. Họ chỉ công khai khi chuẩn bị đón con đầu lòng, rồi đăng tải ảnh giấy chứng nhận kết hôn như lời khẳng định. Những hình ảnh đời thường hiếm hoi của họ hầu hết đến từ ống kính các tay săn ảnh năm 2019, 2021.