Trong làng giải trí vốn khắc nghiệt, không ít nghệ sĩ phải tìm cách gây chú ý để tạo cơ hội cho bản thân và trường hợp của nữ diễn viên múa tài sắc vẹn toàn Thang Gia Lệ là một ví dụ điển hình. Cô từng có cuộc sống viên mãn với công việc ổn định, hôn nhân hạnh phúc bên đạo diễn Thẩm Đông nhưng tất cả đã đổi thay chỉ sau một quyết định táo bạo, đó là chụp ảnh nude vì muốn nổi tiếng.

Bộ ảnh nude khiến cuộc đời Thang Gia Lệ thay đổi

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, Thang Gia Lệ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô theo học múa từ nhỏ, sau đó tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và trở thành diễn viên của Đoàn ca múa Phương Đông, nơi được xem là bệ phóng cho nhiều tài năng. Xinh đẹp, có nền tảng nghệ thuật vững vàng và lại có người chồng thành đạt, cuộc sống của Thang Gia Lệ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Thang Gia Lệ không muốn yên phận làm một diễn viên múa, cô khao khát trở thành minh tinh màn ảnh nhưng phần lớn chỉ nhận được những vai phụ mờ nhạt. Ngay cả khi góp mặt trong bộ phim kinh điển Vương Triều Khang Hy (2001), tên tuổi của cô cũng chẳng được mấy người nhớ đến.

Trong một buổi chụp ảnh vào năm 2002, nhiếp ảnh gia đặc biệt ấn tượng với vóc dáng của Thang Gia Lệ và ngỏ ý mời cô thực hiện bộ ảnh nude nghệ thuật. Ban đầu, Thang Gia Lệ ngập ngừng và lo lắng vì định kiến xã hội cùng phản ứng của gia đình. Nhưng sau khi được khuyên rằng đây có thể là con đường giúp đổi đời, cộng thêm khao khát nổi tiếng cháy bỏng, cô đã gật đầu đồng ý.

Thang Gia Lệ nổi tiếng nhờ những bức ảnh thiếu vải

Album ảnh nghệ thuật đầu tiên của Thang Gia Lệ ra mắt và ngay lập tức gây chấn động, cô cũng trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên công khai chụp ảnh nude trong giới giải trí Hoa ngữ. Chỉ sau một đêm, cái tên Thang Gia Lệ phủ sóng khắp nơi, mức độ nổi tiếng chẳng kém gì sao hạng A. Được đà, cô tiếp tục tung ra thêm 2 bộ ảnh nữa càng khiến công chúng bàn tán sôi nổi.

Tuy nhiên, danh tiếng đi kèm tai tiếng, một bộ phận khán giả khen ngợi sự dũng cảm của nữ diễn viên sinh năm 1976 và coi đó là nghệ thuật nhưng phần đông lại chỉ trích, mỉa mai, cho rằng cô bất chấp tất cả để nổi tiếng. Sự nổi loạn này đã khiến cuộc đời Thang Gia Lệ rẽ sang một hướng đầy bi kịch.

Cha của Thang Gia Lệ vốn là người truyền thống, khi biết chuyện đã vô cùng sốc. Ông coi hành động của con gái là làm xấu mặt gia đình, đến mức tức giận tuyên bố từ mặt. Trong khi đó, chồng cô vốn từng hết lòng ủng hộ sự nghiệp của vợ cũng không chịu nổi áp lực dư luận. Bị đồng nghiệp bàn tán, lại bất đồng chuyện sinh con, Thẩm Đông đã chọn ly hôn, để lại Thang Gia Lệ lẻ loi giữa cơn bão dư luận.

Thang Gia Lệ có được sự nổi tiếng nhưng cũng đã khiến cô mất đi nhiều thứ

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng bộ ảnh nude đã mang lại cho Thang Gia Lệ nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Thang Gia Lệ xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như Hoàn Châu Cách Cách 3, Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2003), Thất Tiên Nữ nhưng khán giả không còn nhìn cô như một diễn viên đơn thuần mà gắn liền với danh xưng "người mẫu nude" khiến sự nghiệp diễn xuất ngày càng bế tắc.

Áp lực dư luận quá lớn khiến Thang Gia Lệ rơi vào khủng hoảng tâm lý, nhiều lần phải tìm đến bác sĩ. Dần dần, cô rút lui khỏi làng giải trí, quay về với sân khấu múa, nơi từng nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật từ thuở thiếu thời. Theo thời gian, cha của Thang Gia Lệ cũng nguôi giận và xót xa trước cảnh con gái sống trong cô đơn và áp lực. Ở tuổi 49, Thang Gia Lệ không còn là minh tinh được săn đón như trước mà chọn cuộc sống bình lặng với vai trò giáo viên dạy múa.

Thang Gia Lệ sống kín tiếng ở ngưỡng tuổi U50

Dù đã cố gắng sống bình lặng sau nhiều sóng gió nhưng bộ ảnh năm xưa cũng trở thành cái bóng lớn đeo bám Thang Gia Lệ. Những người đàn ông tiếp cận Thang Gia Lệ phần nhiều chỉ vì tò mò, ít ai thật sự muốn gắn bó lâu dài, vì thế mà cô vẫn sống độc thân. Thang Gia Lệ từng chia sẻ, mình không hối hận về lựa chọn năm xưa, chỉ tiếc rằng nó đã khiến cô đánh mất nhiều thứ quý giá: gia đình, hôn nhân và cả sự nghiệp.

Câu chuyện của Thang Gia Lệ là minh chứng cho mặt trái hào quang của làng giải trí. Để có được sự nổi tiếng, cô chấp nhận đánh đổi nhưng sau ánh đèn lấp lánh là những mất mát khó bù đắp.