Cảnh tượng thắt lòng trong đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất năm 2025 do bão số 10 Bualoi

Lào Cai: Nước sông dâng trong đêm, nhiều khu vực ngập qua tầng 1

Theo thông tin từ báo Lào Cai, do mực nước các sông lên cao gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, sẽ xảy ra ngập úng tại một số khu vực xã, phường: phường Lào Cai, phường Cam Đường, xã Khánh Hòa, xã Lục Yên, xã Mường Lai, xã Phúc Lợi, xã Tân Lĩnh, xã Yên Bình, phường Yên Bái, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Văn Phú, xã Trấn Yên, xã Xuân Ái, xã Mậu A, xã Mỏ Vàng, xã Sơn Lương, xã Bảo Yên, xã Phúc Khánh, xã Bảo Hà, xã Quy Mông với độ sâu ngập từ 0,5 - 1,00 m, có nơi trên 2,00 m.

Clip: Đường Thanh Niên, phường Yên Bái chìm sâu trong nước (Nguồn: Báo Lào Cai)

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém trong tỉnh (các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp xã trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Các địa phương có cầu treo, ngầm tràn trên các sông suối nhỏ cần cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua ở thời điểm có mưa lũ lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: sông Thao tại Lào Cai cấp 2, sông Thao tại Yên Bái cấp 3, sông Chảy tại Bảo Yên chưa có cấp báo động.

Cảnh báo tác động của lũ, ngập lụt: Trong 06- 24 giờ tới lũ trên sông sông Thao tại Trạm Lào Cai xuống nhanh, trên sông Thao tại Trạm Yên Bái tiếp tục lên cao sau xuống nhanh gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, xói lở bờ sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

(Ảnh Trọng Bảo/ báo Dân tộc)

Nghệ An: Nhiều xã miền núi bị cô lập

Theo thông tin từ báo Tiền Phong online, do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), xã miền núi Nghệ An chìm trong biển nước đục ngầu, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Ảnh hưởng cơn bão số 10 (Bualoi), trong chiều và đêm 29/9, nước lũ tại xã Quỳ Châu (Nghệ An), dâng cao 5-7m, có nơi gần chục mét, nhấn chìm bản làng, nhà cửa, ruộng đồng. Hàng trăm hộ dân địa phương phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. “Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có”, ông Hoài chia sẻ.

Nước lũ bao vây tứ phía, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản. Người đàn ông chèo thuyền trong nước lũ đục ngầu đi sát mái nhà. Nhiều nhà nước ngập lên tận mái. Lực lượng chức năng huy động thuyền để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời hỗ trợ di dời tài sản cho người dân. Đến sáng 30/9, nước đã rút dần song vẫn còn ở mức cao, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông. Trong ảnh, quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu mênh mông biển nước.

Thanh Hoá: Nước lũ ập đến nhanh khiến nhiều người hoảng sợ cầu cứu trong đêm

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, theo thông tin từ VTC News, đêm 29/9, rất đông người dân xã Nông Cống và Tượng Lĩnh đã đăng tải lên mạng xã hội những lời cầu cứu khẩn thiết khi nước lũ ập đến nhanh, cuốn trôi nhiều tài sản. Không ít hộ gia đình đã phải di chuyển lên tầng cao để tránh trú, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

Công an tỉnh Thanh Hoá điều lực lượng cứu hộ đến xã Nông Cống, Tượng Lĩnh trong đêm.

Theo VNeconomy, tại tỉnh Thanh Hoá, theo ghi nhận trong ngày 29 và sáng 30/9, nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra tình trạng ngập lụt nặng. Theo thống kê mới nhất của tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của số 10, trên địa bàn tỉnh hiện có 9.430 hộ với 45.000 nhân khẩu bị cô lập.

Tại các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Công Chính, nước lũ đổ về rất nhanh, khiến nhiều hộ dân bị ngập sâu. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng cùng người dân đã phải gồng mình chống lũ trong đêm.

Hà Tĩnh: Bão số 10 là cơn bão phạm vi gió mạnh lớn nhất từ trước đến nay

Theo thông tin từ báo Xây dựng, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra. Với phạm vi gió mạnh lớn nhất từ trước đến nay, bão đã làm hàng vạn ngôi nhà hư hỏng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hạ tầng.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 (Bualoi) bắt đầu đi vào vùng ven biển thuộc địa phận Đèo Ngang, phường Hoành Sơn lúc 22h ngày 28/9, đổ bộ trực tiếp vào đất liền lúc 1h ngày 29/9 với sức gió cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Trong quá trình di chuyển, bão quét qua toàn tỉnh, gây gió mạnh, mưa lớn và lũ trên diện rộng.

Đây là cơn bão có phạm vi gió mạnh lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Tĩnh, thời gian lưu bão kéo dài tới 12 tiếng lâu nhất từng ghi nhận.

Nhờ sự chủ động, tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác ứng phó được triển khai quyết liệt, giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Tỉnh đã huy động 10.000 lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân phòng chống bão, đồng thời tổ chức di dời 9.617 hộ (20.059 người) đến nơi an toàn, vượt 4.000 người so với phương án ban đầu.

Tuy nhiên, bão số 10 vẫn gây thiệt hại rất lớn: Một người tử vong, 15 người bị thương; 78.842 ngôi nhà hư hỏng, trong đó nặng nhất tại các xã: Mai Phụ, Bắc Hồng Lĩnh, Gia Hanh, Can Lộc, Thiên Cầm...

Ngoài ra, bão làm đổ ngã 1.552ha hoa màu, 364ha thủy sản bị ngập, hàng nghìn gia cầm chết; 427 điểm trường, 54 cơ sở y tế và hàng loạt tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Toàn tỉnh có 2.012 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện diện rộng từ đêm 28/9; các nhà máy cấp nước sạch tạm ngừng hoạt động. Một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp cũng bị thiệt hại.

Hiện, chính quyền và người dân Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động nguồn lực để sớm ổn định đời sống, sản xuất sau bão.



