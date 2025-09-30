Lũ dâng tận nóc nhà, quốc lộ mênh mông nước, dân sơ tán trong đêm sau bão Bualoi

Tại Nghệ An , mưa lớn kéo dài trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) khiến nhiều tuyến đường ở Quỳ Châu (xã miền núi phía Tây Nghệ An) bị ngập sâu, nước lũ dâng tới tận nóc nhà.

Nước lũ dâng tới tận nóc nhà ở Quỳ Châu.

Sáng nay (30/9), nhiều hộ dân buộc phải di chuyển bằng thuyền, trong khi một số khu vực bị cô lập hoàn toàn. Hoa màu, vật nuôi bị thiệt hại nặng nề.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động người và phương tiện đến các điểm ngập sâu, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Người dân cho biết, trận lũ năm nay đến dồn dập, dữ dội chưa từng thấy trong nhiều năm, khiến cuộc sống đảo lộn, tài sản bị cuốn trôi chỉ trong vài giờ.

Lãnh đạo xã Quỳ Châu cho biết nước lũ vẫn tiếp tục dâng, chính quyền đang thống kê thiệt hại và triển khai phương án hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh mênh mông nước. (Ảnh: B.H.T.)

Tại Hà Tĩnh , Quốc lộ 1 qua phường Bắc Hồng Lĩnh, nước lũ dâng nhanh từ thượng nguồn sông Lam khiến nhiều đoạn ngập sâu 1-1,3m. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã lập rào chắn tại hai đầu điểm ngập, cấm người và phương tiện qua lại. Đồng thời, 5 chốt phân luồng được thiết lập từ xa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo tuyến đường tránh Hồng Lĩnh để tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa , đêm 29/9, rất đông người dân xã Nông Cống và Tượng Lĩnh đã đăng tải lên mạng xã hội những lời cầu cứu khẩn thiết khi nước lũ ập đến nhanh, cuốn trôi nhiều tài sản. Không ít hộ gia đình đã phải di chuyển lên tầng cao để tránh trú, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

Công an tỉnh Thanh Hoá điều lực lượng cứu hộ đến xã Nông Cống, Tượng Lĩnh trong đêm.

Trước diễn biến nguy cấp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn cấp huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều phòng nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu hộ tại hai xã Nông Cống và Tượng Lĩnh.

Nhiều mô tô nước, xuồng máy được huy động để tiếp cận các hộ dân đang bị cô lập. Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đưa hàng trăm người dân thoát khỏi vùng lũ, trong đó có nhiều trẻ em và người già.