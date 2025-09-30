Bão BuaLoi tạo ra 3 ‘kỷ lục dị thường’ khiến người dân khiếp sợ: Nhà bê tông 2 tầng kiên cố cũng bị "vò nát"

Bão nhiệt đới từ lâu đã được coi là mối đe dọa lớn đối với đời sống con người, không chỉ vì sức gió mạnh mà còn bởi kích thước của chúng.

Biến đổi khí hậu được coi là yếu tố nền khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng mạnh hơn. Theo tổ chức phi lợi nhuận Climate Central, nhiệt độ bề mặt biển tăng cao đã "tiếp thêm năng lượng" cho nhiều cơn bão ở khắp thế giới.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học Purdue (Mỹ) chỉ ra rằng, các cơn bão khi di chuyển qua vùng nước biển ấm hơn sẽ có xu hướng mở rộng nhanh hơn. Kết quả là chúng bao phủ phạm vi rộng lớn hơn, đồng nghĩa với diện tích gió mạnh, mưa lớn và triều cường cũng lan rộng, làm tăng nguy cơ tàn phá.

Hình ảnh nhà cửa tan hoang sau khi cơn bão số 10 đi qua

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân với hơn 1 triệu người theo dõi, Tiến sĩ - chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy cũng đã đưa ra đánh giá về sự dị thường của cơn bão số 10. Đặc biệt, ông Huy cho rằng, bão Bualoi đã tạo ra 3 kỷ lục dị thường.

Thứ nhất, cơn bão này có tốc độ di chuyển trên biển Đông nhanh nhất với vận tốc có lúc đạt 40km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình của nhiều cơn bão.

Thứ hai, thời gian quần thảo trong đất liền tại 1 tỉnh/thành lâu nhất. "Nó quần thảo ở Hà Tĩnh 11 tiếng. Có những thị trấn, làng mạc bị bão gây tốc mái hơn 50% số căn nhà. Có những căn nhà bão chỉ để lại cho người dân mỗi cái nền nhà và bức tường đỗ dở. Nó lại đánh vào một vùng khó khăn về kinh tế, và vì vậy hậu quả trở nên kéo dài. Phải mất rất lâu người dân mới phục hồi được", ông Huy viết.

Điều kỷ lục thứ 3 và cũng "khủng khiếp" nhất là bão tạo ra 10 lốc xoáy trong phạm vi hoàn lưu bão và vùng rìa bão.

"Có đến 10 trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra ở 8 tỉnh thành khác nhau trong sáng sớm và ngày 29/9 ở Huế, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh và Hà Nội. Trận nào cũng lớn. Có trận vò nát nhà cửa trên phạm vi bằng gần nửa cái làng. Nó vò nát tuốt, bất kể là nhà kiên cố 2 tầng hay nhà ngói cấp 4 đơn sơ.

Trong các bản tin dự báo bão, tôi thường đăng kèm theo khuyến cáo là hãy tìm nơi tránh trú an toàn nơi có nhà bê tông 2 tầng kiên cố. Nhưng với lốc xoáy thì chịu. Nó vò nát hết cả. Thiên tai ngày càng cực đoan hơn với cường độ ngày càng lớn và tần suất ngày càng dày. Những kỷ lục phá vỡ những kỷ lục", Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy trải lòng.

32 người chết và mất tích

Theo báo cáo nhanh đến 19h tối 29/9 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Bualoi, dông lốc, mưa lũ, sạt lở đất làm 19 người chết, 13 người mất tích và 82 người bị thương.

Ngoài ra có 8 người đang mất liên lạc (tại Gia Lai, tàu BĐ 97258 TS/8 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20h13 ngày 27-9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý).

Bão Bualoi, dông lốc, mưa lũ, sạt lở đất làm 19 người chết, 13 người mất tích và 82 người bị thương.

Có gần 105.000 nhà hư hỏng, tốc mái, riêng Nghệ An gần 20.000 nhà, Hà Tĩnh gần 79.000 nhà; gần 3.400 nhà ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập và 2.742 hộ ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt. 65.000m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh bị tốc.

Về nông nghiệp, có khoảng 9.400ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, gần 1.800ha thủy sản bị thiệt hại.

Ngập lụt, ách tắc giao thông tại 163 điểm ngầm tràn trên các tuyến quốc lộ tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Đà Nẵng; ngập, sạt lở một số tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn gây ách tắc giao thông. Sạt lở hơn 6.400m kè, bờ sông, bờ biển.

Về điện lực, hơn 3.400 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng.

Về cây xanh, có hơn 13.000 cây bị gãy đổ, tập trung nhiều ở Nghệ An. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.