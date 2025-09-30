NÓNG: Phát hiện 2 thi thể nghi là nạn nhân vụ 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị

VIDEO: Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt tàu cá gặp nạn trong đêm

Sáng 30-9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết người dân vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Thanh Hải, xã Bắc Trạch - nghi là 2 trong số 9 nạn nhân trên tàu TP HCM, mất tích trong bão số 10.

Khoảng 6 giờ sáng nay, người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt tại bờ biển thôn Thanh Hải, cách Lăng Ông khoảng 200m về hướng Đông Nam.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cử lực lượng đến phối hợp với Công an xã Bắc Trạch tiến hành bảo vệ hiện trường, thông báo cho Phòng Kỹ thuật Hình sự Công tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý, xác minh danh tính nạn nhân.

Tìm thấy thi thể 2 trôi dạt vào bờ biển, nghi là 2 nạn nhân trong số 9 ngư dân mất tích

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích dọc theo bờ biển từ phía bắc tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, lúc 23 giờ 30 ngày 28-9, 2 tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS của bà Nguyễn Thị Bé (ngụ TP HCM), trên tàu có 13 ngư dân đang neo đậu tránh bão ở bờ Bắc sông Gianh, thuộc phường Bắc Gianh, thì bất ngờ bị đứt dây neo, trôi tự do giữa gió lốc và dòng nước xiết.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 ngư dân trở lại tàu kiểm tra cùng 2 người trực bão. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, bão số 10 ập tới, tàu bị sóng đánh bật dây neo và trôi dạt ra biển.

Trong nỗ lực sinh tồn, 4 ngư dân liều mình bơi vào bờ, kiệt sức nhưng may mắn thoát chết. 9 người còn lại mất tích trong đêm tối giữa biển động dữ dội.

Sau đó, tàu BV-92754.TS được phát hiện bị sóng đánh lật úp, trôi dạt gần bờ. Lực lượng cứu hộ dùng máy móc, phương tiện và đưa ra các phương án để cố gắng đưa tàu lên bờ.

Trong ngày 29-9, các lực lượng chức năng tiến hành trục vớt tàu cá BV-92756.TS. Đến 23 giờ cùng ngày, việc trục vớt phải tạm dừng, do đêm tối, sóng biển lớn gây khó khăn cho việc trục vớt và tìm kiếm các nạn nhân.