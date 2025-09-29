Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng

Chiều 29-9, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin lực lượng chức năng và người dân đã tìm được thi thể anh Lường Văn Khánh (SN 1998; trú thôn 3, xã Khâm Đức).

Thi thể anh Khánh được tìm thấy cách nơi gặp nạn không xa

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 27-9, trên đuờng đi làm về, anh Khánh bơi qua sông Nước Mỹ, đoạn giáp ranh giữa thôn Lao Đu (xã Khâm Đức) và thôn 6 (xã Phước Hiệp) nhưng không may bị nước cuốn trôi.

2 ngày qua, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tìm kiếm hàng chục cây số dọc sông nhưng vô vọng. Đến ngày 29-9, khi thủy điện giảm xả nước cùng với lượng mưa giảm, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm gần khu vực anh Khánh mất tích và phát hiện thi thể nam thanh niên này cách nơi gặp nạn khoảng 20-30 m.

Cũng trong ngày 29-9, người dân và lực lượng chức năng xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) đã tìm được thi thể ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, trú thôn 6, xã Tiên Cảnh cũ, nay là xã Thạnh Bình).

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 25-9, ông Thoại cùng ông Phạm Hóa đi vào khu vực núi rừng thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong. 2 người đi thep 2 hướng và hẹn gặp nhau ở một nơi.

Sau khi tìm kiếm không được, đến 12 giờ trưa cùng ngày, ông Hóa quay về báo cho gia đình và nhờ bà con tổ chức tìm kiếm. Đến đầu giời chiều 29-9, sau gần 5 ngày mất tích, thi thể ông Thoại đã được tìm thấy ở trên núi.