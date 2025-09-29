Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến phố thành 'biển nước'
Từ trưa 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng.
Nước thoát chậm khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Triều Khúc… ngập nhẹ.
Nước ngập sâu chừng 20 cm trên đường Nguyễn Trãi, lực lượng công nhân thoát nước đã có mặt để khơi thông, hỗ trợ tiêu thoát nước.
Vành đai 3 trên cao cũng lênh láng nước sau cơn mưa. Ảnh: Diễn Nguyễn
Khu vực phố Triều Khúc có đoạn ngập tới nửa bánh xe, người dân di chuyển khó khăn.
Một số người phải dắt xe qua đoạn ngập.
Nước ngập cục bộ, tiêu thoát chậm.
Khu vực cổng Đại học Hà Nội sau cơn mưa trưa 29/9.
Nhiều người dân đã túc trực dọn dẹp vỉa hè và hầm gửi xe ngay sau khi nước rút.
Theo dự báo, hoàn lưu của bão Bualoi sẽ tiếp tục gây mưa cho Hà Nội đến chiều tối ngày 30/9, lượng mưa từ sáng 29/9 đến chiều tối 30/9 phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm. Ngập lụt có thể xuất hiện tại nhiều tuyến phố của Thủ đô.