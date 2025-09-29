Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến phố thành 'biển nước'

Theo dự báo, hoàn lưu của bão Bualoi sẽ tiếp tục gây mưa cho Hà Nội đến chiều tối ngày 30/9, lượng mưa từ sáng 29/9 đến chiều tối 30/9 phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm. Ngập lụt có thể xuất hiện tại nhiều tuyến phố của Thủ đô.