Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3

Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi , trên địa bàn xã Hải Thịnh xảy ra gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn kéo dài. Tại vị trí tương ứng K25+570, mái kè bị sạt, sập, cấu kiện bị sóng đánh hất văng ra ngoài, khoét ruỗng hàm ếch ăn sâu vào bên trong với diện tích tích (bxl) = (20x15)m.

Hiện nay, sóng lớn vẫn tiếp tục gây hư hỏng cho vị trí mái kè Hải Thịnh 3.

Hình ảnh sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trong đó giao UBND xã Hải Thịnh theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ.

UBND xã Hải Thịnh huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện, nguồn lực và triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đồng thời, chính quyền xã được yêu cầu thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sự cố; cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm các loại phương tiện đi qua khu vực sự cố.

Chính quyền xã xác định giải pháp xử lý phù hợp, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo ổn định lâu dài cho khu vực trên, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi Trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý chủ động hướng dẫn, đôn đốc, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hải Thịnh tổ chức thực hiện khắc phục sự cố đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình , khoảng 3h - 5h cùng ngày, các trận dông lốc quét qua các xã Hải Thịnh, Hải Anh, Quỹ Nhất, Hồng Phong, Gia Hưng, Chất Bình. Tính đến 10h, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 9 người chết, 18 người bị thương.

Mưa bão cũng khiến 11 ngôi nhà bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường học bị thiệt hại; 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt, cháy 1 trạm biến áp tại Phường Hoa Lư, nhiều biển quảng cáo bị gẫy đổ... Nhiều cây xanh, diện tích lúa, màu, cây lâu năm bị gãy đổ.