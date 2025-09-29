Clip: TP Vinh (cũ) bị bão tàn phá

Sau nhiều giờ quần thảo trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật trên cấp 12 gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Riêng địa bàn thành phố Vinh cũ, theo thống kê ban đầu có khoảng hơn 6.000 cây xanh bị gãy đổ.

Ghi nhận tại các phường Thành Vinh, Phường Vinh Hưng, hường Vinh Phú (thuộc khu vực thành phố Vinh cũ) trong sáng nay ngổn ngang cây xanh gãy đổ. Trong đó có rất nhiều cây cổ thụ đã từng trụ vững qua nhiều cơn bão nhưng đến cơn bão số 10 thì bị bật gốc, đổ ngã. Khắp nơi là các mảnh tôn bị gió giật xé rách.

Nhiều đoạn đường xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng (Ảnh: Như Hoàn)

Người dân khó khăn di chuyển trên đường

Nhiều cây lớn cũng bị bật gốc trong mưa bão

Mái tôn bị gió "xé" nát"

Mảnh tôn bay khắp đường

Nhiều công trình dựng tạm cũng bị phá huỷ

Bảng tên của các toà nhà bị phá

Mảnh tường bị nứt

Người dân khắc phục hậu quả sau bão

Quầy bán bánh trung thu bị sập

Phần mái tôn dựng trước nhà dân gần như bị phá huỷ hoàn toàn

Gió mạnh khiến kính cửa vỡ tan

TP Vinh (cũ) bị phá huỷ nặng nề sau cơn bão số 10

Nhiều xe máy dựng cũng bị đổ

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh dự báo vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão.

Dự báo ngày và đêm 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 60 – 120mm, có nơi trên 150mm như Mường Xén, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương... Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tiếp đó, dự báo ngày và đêm 30/9, trên địa bàn còn có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10mm-30mm, có nơi trên 50mm. Vì vậy, cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và vùng thấp trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo thống kê, diễn biến lũ trong 12 giờ qua: lũ trên các sông Nghệ An, mực nước lúc 07h ngày 29/9/2025 tại một số vị trí như sau: Tại trạm Con Cuông: 2.860cm trên mức báo động 1 (BĐ1): 60cm. Thạch Giám: 6.667cm trên mức BĐ1: 67cm. Dừa: 2.110cm, trên mức BĐ1: 60cm. Nam Đàn: 554cm, trên mức BĐ1: 14cm. Chợ Tràng: 362cm, trên mức BĐ1: 62cm. Cửa Hội: 245cm, trên mức BĐ3: 0.5m.