Kinh hoàng cảnh tượng giông lốc càn quét tại Ninh Bình khiến 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Sáng nay (29/9) một trận giông lốc kinh hoàng đã xảy ra tại Ninh Bình. Theo nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc, có thể thấy một cơn giông lốc rất lớn đã quét qua và cuốn tung lên nhiều vật cản gặp trên đường. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra đã khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.





Clip: NLĐ

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ đêm ngày 28 đến sáng 29/9, tại tỉnh Ninh Bình có mưa to kèm theo giông lốc mạnh gây đổ sập nhà cửa khiến nhiều người thương vong.

Ngày 29/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng thông tin, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, khoảng 3-5h cùng ngày, cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thông tin ban đầu, cơn lốc quét qua địa bàn xã Quỹ Nhất làm sập một số ngôi nhà, khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Một ngôi nhà đổ sập sau trận lốc ở tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ).

Tại xã Hải Anh, cơn lốc làm gãy 30 cột điện, sập một số nhà, 1 người tử vong.

Tại tổ 3 xã Thịnh Long, có một số ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong.

Mưa lớn kèm giông lốc cũng khiến mực nước các sông tại Ninh Bình dâng lên rất nhanh, nhiều nhà tại các xã khu vực ven biển nước ngập cao đến 20cm; tại nhiều khu vực bối (khu vực ngoài đê) nước cũng dâng nhanh.

Bão số 10 làm một số vị trí đê bị sạt lở, các địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố ngay từ giờ đầu để giảm thiểu thiệt hại; nhiều vùng nuôi thủy sản và hoa màu của người dân đang bị nước tràn vào gây thiệt hại nặng nề. Trước đó, để chủ động ứng phó bão số 10 và mưa lũ sau bão, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó.