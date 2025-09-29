Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 người mất tích: Phát hiện 1 tàu bị lật úp

Liên quan đến vụ 2 tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 thuyền viên đang mất tích , theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, sau khi nắm được thông tin, Chỉ huy trưởng đơn vị tham gia cùng đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm 2 chiếc tàu cá gặp nạn và 9 thuyền viên mất tích.

Lúc 7h ngày 29/8, lực lượng cứu hộ triển khai 1 tàu BP-07-12-03/09 CBCS; 1 xuồng MS-BP-07-15-01/05 CBCS tìm kiếm trên sông Gianh và 4 tổ cơ động với 40 người của các đơn vị tuyến biển tuần tra dọc bờ sông và ven biển để tìm kiếm 9 thuyền viên còn đang mất tích. Đồng thời, thông báo cho các lực lượng địa phương có liên quan để phối hợp tìm kiếm.

Đến 9h25 ngày 29/8, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS (một trong 2 chiếc tàu gặp nạn) đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50 mét trong tình trạng bị lật úp.

Một trong 2 chiếc thuyền gặp nạn được phát hiện bị trôi dạt, lật úp trên biển Bắc Trạch (Quảng Trị) cách bờ khoảng 50 mét.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt chiếc tàu kể trên để xác định có thuyền viên nào trên tàu hay không. Đồng thời tiếp tục bố trí lực lượng tìm kiếm chiếc tàu còn lại và những thuyền viên còn mất tích.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị - phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo, trôi tự do. 4 thuyền viên may mắn tự bơi được vào bờ, trong khi 9 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang lên phương án chiếc tàu cá số hiệu BV 92756 TS để xác định có người bên trong hay không.

Qua thông tin từ 4 thuyền viên may mắn thoát nạn, tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS do bà Nguyễn Thị B. (SN 1971, ngụ TP.HCM) làm chủ. Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, 2 tàu đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh).

Trên tàu lúc này chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng ở lại để trông coi tàu. Đến 22h30 ngày 28/9, khi bão số 10 giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản. Đến 23h30, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên bị đứt dây neo, trôi tự do. 4 thuyền viên bơi vào bờ và được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc.

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tuy nhiên, do đêm tối, mất điện lưới trên diện rộng, mưa lớn, gió thổi mạnh nên công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 29/9, lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cũng đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm 2 thuyền viên còn đang mất tích trong vụ 2 tàu cá gặp nạn trong lúc vào khu vực cảng Cửa Việt (Quảng Trị) tránh bão số 10 vào ngày 28/9.