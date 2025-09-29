Nơi "cuồng phong" Bualoi quét qua: "Bão đổ bộ quá nhanh, gió rít khủng khiếp"

Tại Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh - một trong những địa phương hứng chịu mưa to, gió giật khủng khiếp khi bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền, sau một đêm, xã biển này đã rơi vào tình cảnh ngổn ngang. Hiện, trên địa bàn xã chỉ còn gió nhẹ nhưng mưa vẫn trút xối xả.

Anh Nguyễn Quốc Cường (40 tuổi, trú xã Kỳ Khang), cho biết từ sáng qua (28/9), mưa bắt đầu trút nặng hạt và có gió nhẹ. Đến tầm 23h30 cùng ngày, gió nổi phần phật, rít liên hồi, giật tung nhiều mái nhà dân, cây cối đổ la liệt.

“ Khoảng 24h, trời lặng gió được 30 phút thì cuồng phong lại tiếp tục càn quét khiến ai nấy nơm nớp lo sợ.

Tới 2h30 sáng nay, bão mới tan. Đây là cơn bão mạnh nhất mà tôi từng chứng kiến từ khi cha sinh mẹ đẻ đến chừ. Quá khủng khiếp. Hy vọng bà con được bình an, còn tài sản mất mát có thể gầy dựng lại”, anh Cường nói.

Một ngôi nhà ở Kỳ Khang bị gió bão giật phăng mái. (Ảnh: K.A)

Sau một đêm chống chịu trước sức tàn phá của mưa bão, chị Nguyễn Thị Từ (25 tuổi, trú xã Kỳ Khang), vẫn lộ vẻ hoảng hốt khi nhắc đến cơn bão Bualoi.

Theo chị Từ, bão đổ bộ rất nhanh và quần thảo suốt nhiều giờ đồng hồ khiến mái tôn nhà chị cứ rung lên bần bật.

“Nhìn ra ngoài mà thấy xót xa. Cây cối gãy đổ la liệt, mái tôn văng khắp sân, nhiều ngôi nhà hàng xóm tốc mái. Riêng nhà tôi bị tốc mất nửa mái, nước mưa tràn vào ướt hết đồ đạc. May mà mọi người trong nhà an toàn. Ở xã biển Kỳ Khang, hầu như năm nào cũng hứng chịu mưa bão nhưng bão số 10 quả thực sức gió quá kinh hoàng” , chị Từ chia sẻ.