Chuyên gia: Bão số 10 Bualoi suy yếu nhưng tác động hoàn lưu bão còn rất mạnh

Bão số 10 Bualoi đã suy yếu xuống còn cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Lúc 8h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Tây Nam Nghệ An.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, dự báo khoảng 10h hôm nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

"Mặc dù bão suy yếu nhưng những tác động của hoàn lưu bão số 10 Bualoi vẫn còn rất mạnh. Mưa lớn còn tiếp tục và kéo dài trong hôm nay đối với các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, vùng mưa lớn mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du bắc Bộ với lượng mưa dự báo 150-250mm, một số nơi cục bộ có thể lên trên 350mm", ông Khiêm cảnh báo.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, tình trạng lũ trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ có thể lên báo động (BĐ)2-3. Đáng chú ý, lũ trên hệ thống sông Kiến Giang (Quảng Trị) đêm qua đã đạt đỉnh, vượt BĐ3 và đang xuống, tuy nhiên tình trạng ngập ở khu vực ven sông còn tiếp tục kéo dài.

Lũ trên hệ thống sông ở Hà Tĩnh cũng đang lên rất nhanh, dự báo vượt BĐ3 trong sáng nay, nguy cơ ngập úng khu vực ven sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố trong hôm nay và những ngày tới cũng rất cao.

"Nguy cơ rất đáng chú ý là lũ quét, sạt lở . Với lượng mưa dự báo lên tới vài trăm mm trong hôm nay và ngày mai thì hiện tượng này cần hết sức lưu ý, có thể xuất hiện ở vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng như trung du, vùng núi Bắc Bộ", ông Khiêm nhận định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng. Cụ thể:

Tỉnh Xã, phường Sơn La Song Khủa, Tô Múa, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Kim Bon, Mường Bang, Ngọc Chiến, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Tân Phong, Tân Yên, Vân Hồ, Xím Vàng, Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khoong, Chiềng Sại, Gia Phù, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mường Cơi, Mường Hung, Pắc Ngà, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Xùa, Tường Hạ, Xuân Nha, Yên Châu, Yên Sơn Phú Thọ An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Pà Cò, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Vân Sơn, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị, Cao Sơn, Đà Bắc, Đức Nhàn, Lạc Thủy, Long Cốc, Mường Động, Mường Vang, Nật Sơn, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Quy Đức, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Tu Vũ, Văn Miếu, Xuân Đài, Yên Sơn; Cự Đồng, Hương Cần, Khả Cửu, Lai Đồng, Minh Đài, Tân Sơn, Thanh Thủy, Võ Miếu Lào Cai Phình Hồ, Tà Xi Láng; Dương Quỳ, Hạnh Phúc, Minh Lương, Púng Luông, Trạm Tấu, Tú Lệ; Bản Hồ, Bảo Hà, Cảm Nhân, Châu Quế, Chiềng Ken, Đông Cuông, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Thượng, Lao Chải, Liên Sơn, Mậu A, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, phường Cầu Thia, phường Nghĩa Lộ, phường Sa Pa, phường Trung Tâm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Sơn Lương, Tả Van, Tân Hợp, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Văn Bàn, Văn Chấn, Xuân Quang Thanh Hóa Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiết Ống, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Thọ, Bát Mọt, Hiền Kiệt, Na Mèo, Sơn Thủy, Thiên Phủ, Kim Tân, Lam Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Quý Lộc, Sao Vàng, Tam chung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Xuân, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vĩnh Lộc, Xuân Hòa, Xuân Lập, Yên Định, Yên Ninh, Yên Trường Nghệ An Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Nam Đàn, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tam Quang, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Na Ngoi, Nhôn Mai, Tam Thái; Bắc Lý, Bạch Ngọc, Đô Lương, Giai Lạc, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Keng Đu, Lương Sơn, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Quang Đồng, Vân Du, Văn Hiến, Vân Tụ Hà Tĩnh Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Can Lộc, Cổ Đạm, Đồng Lộc, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thịnh, Đức Thọ, Gia Hanh, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang; Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Thạch Xuân Quảng Trị Ái Tử, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hải Lăng, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Ngân, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Trạch, phường Quảng Trị, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tà Rụt, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Trung Thuần, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn, A Dơi, Cồn Tiên, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, P. Đồng Sơn, Tân Lập, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Lìa TP Huế A Lưới 1, A Lưới 2, Bình Điền, phường Phong Điền, Phú Lộc, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Vinh Lộc TP Đà Nẵng Hùng Sơn, phường Hải Vân; A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Đắc Pring, Đông Giang, Duy Xuyên, Hà Nha, Hòa Tiến, Hòa Vang, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Nông Sơn, phường An Khê, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Thu Bồn, Thượng Đức





Ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

Ngoài ra, trong đêm 28/9, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 28/9 đến 3h ngày 29/9 có nơi trên 200mm như: trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233,2mm; trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204,8mm; trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237,6mm; trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248,8mm…