Ngừng vận hành 38 đường dây lưới điện do bão, gần 2 triệu khách bị cắt điện

Theo đó, EVNPC đang tạm ngừng vận hành 38 đường dây lưới điện 110, trong đó Thanh Hóa có 4 đường dây, Nghệ An: 14 đường dây, Hà Tĩnh: 20 đường dây và 22 trạm biến áp (Nghệ An: 9, Hà Tĩnh: 13).

Lưới điện trung thế cũng bị gián đoạn cấp điện tại 7.322 Trạm biến áp (TBA), trong đó Thanh Hóa 2.820 TBA, Nghệ An 160 TBA, Hà Tĩnh: 4.212 TBA. Hiện đơn vị đã khôi phục 206/7.528 TBA.

Hiện đang gián đoạn cấp điện tại 7.009 đường dây, trong đó Thanh Hóa: 65, Nghệ An: 6.819, Hà Tĩnh: 88, Quảng Ninh: 1. Đơn vị đã khôi phục 52/7.061 dường dây.

Trong tổng số khách hàng khu vực do EVNNPC quản lý là 5.312.595, hơn 1,8 triệu khách hàng bị cắt điện (chiếm 34,01%). Đơn vị cũng đã khôi phục và cung cấp điện cho hơn 62.892 khách hàng (chiếm 3,36%).

EVNPC đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. (Ảnh: EVN).

Các địa phương bị thiệt hại nặng nhất là Hà Tĩnh bị gián đoạn cung cấp điện toàn bộ 100% - 493.074/493.074 khách hàng, 4.212/4.212 TBA, 88/88 đường dây.

Nghệ An có 963.064 khách hàng bị ảnh hưởng (87,88%), 14 đường dây và 9 TBA gián đoạn vận hành, 6.819 đường dây trung thế ngừng cấp điện.

Thanh Hóa có 337.914 khách hàng bị ảnh hưởng (28,29%), 2.820 TBA và 65 đường dây trung thế gián đoạn cấp điện.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh: “Thiệt hại do bão số 10 là rất lớn. Các đơn vị phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình khắc phục. Công tác khôi phục phải được thực hiện theo đúng quy trình: kiểm đếm - khảo sát - lập phương án và biện pháp an toàn - tổ chức thi công; đồng thời huy động tối đa lực lượng, cung cấp vật tư thiết bị để nhanh chóng khôi phục cấp điện cho Nhân dân”.

EVNNPC và các đơn vị thành viên đang ứng trực 100% quân số, bám sát diễn biến bão số 10, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quản lý vận hành lưới điện và chủ động phương án xử lý sự cố.

Theo ghi nhận tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 10, hàng loạt cột điện bị gãy đổ, toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh bị mất điện hoàn toàn.

Cột điện bị đổ gãy la liệt ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Từ sáng sớm, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra hệ thống lưới điện, các vị trí, địa bàn xung yếu; chỉ đạo các đơn vị quản lý điện lực gấp rút kiểm tra, thống kê thiệt hại; đồng thời chủ động triển khai phương án khắc phục sự cố để có thể cấp điện trở lại ngay khi đủ điều kiện an toàn.

Đến 9h30, công ty đã khôi phục được 7/19 đường dây 110kV; 5/13 TBA 110 (Thạch Linh, Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh 2, Nghi Xuân). Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão nên hiện nay 100% lộ tuyến đường dây trung áp vẫn chưa thể khôi phục; 4.212 TBA và 493.074 khách hàng bị mất điện. Điện lực Hà Tĩnh đang phấn đấu đến trưa nay, có thể cấp điện trở lại cho khu vực TP Hà Tĩnh (cũ).

Cũng theo thông tin từ ngành điện, sáng 29/9, 350 cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc 5 công ty điện lực: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Ninh và Thái Nguyên đang trên đường vào Hà Tĩnh để hỗ trợ khắc phục nhanh lưới điện. Dự kiến, trong chiều nay, các đơn vị sẽ tiếp cận địa bàn, nỗ lực cùng ngành điện Hà Tĩnh khôi phục sớm nhất lưới điện.

Trong một diễn biến khác, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) cho biết, tính đến 9h sáng nay, lượng nước về hồ đạt 1.287 m³/s, thủy điện mở 6 cửa xả mặt, lượng nước xả 704 m³/s.

“Hiện lưu lượng nước về hồ không mạnh, nhà máy đang tiếp tục theo dõi diễn biễn thời tiết để bảo cáo cấp trên để ứng phó phù hợp, hạn chế ảnh hưởng do mưa bão gây ra”, ông Hùng nói.