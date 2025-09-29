Hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn đến 30/9, ít nhất 5 người chết và mất tích

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 175 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ sau bão.

Tường nhà, cây đổ ngổn ngang tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Đắc Huy)

Công điện nêu, bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-13, nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa.

Theo thống kê sơ bộ, bão và mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và sáng sớm mai, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai,… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 cần chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn; căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Với việc ứng phó mưa lũ sau bão nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và an toàn hồ đập, Thủ tướng yêu cầu triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối.

Đồng thời, bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

Các địa phương phải phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Cùng với việc vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt (đến từng thôn, bản) để kịp thời tiếp cận, triển khai cứu hộ cứu nạn ngay khi có tình huống xấu…

Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc kiểm tra hồ đập thường xuyên để điều tiết lượng nước kịp thời, không để xảy ra sự cố vỡ đập, tràn hồ chứa và gây hậu quả nghiêm trọng. Khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, trong đó tập trung: Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp sau bão để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, nhất là các đề nghị của địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày cho Thủ tướng trước 15h qua Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tình hình và kết quả xử lý; đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền.