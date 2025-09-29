Danh tính hot girl sinh năm 2001 vừa bị Công an Hà Nội xử phạt

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội mới đây cho biết vừa xử phạt một trường hợp quảng cáo đánh bạc trên Facebook.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video clip quảng cáo website đánh bạc trực tuyến.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định chủ tài khoản này là B.T.Q.H (SN: 2001; thường trú tại: Hải Phòng). Tại cơ quan Công an, B.T.Q.H đã thừa nhận việc quay video sau đó đăng tải lên tài khoản facebook cá nhân của mình để kiếm tiền là hành vi vi phạm pháp luật.

Hot girl B.T.Q.H tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Vì vậy, ngày 24/9/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.T.Q.H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc” quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh về việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm. Việc đăng tải video clip quảng cáo đánh bạc trên không gian mạng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nhận thức rõ về hậu quả của việc đăng tải nội dung phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Khi tham gia mạng xã hội cần lưu ý: