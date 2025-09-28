Bắt nữ kế toán Lê Ngọc Phương

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Ngọc Phương – kế toán thu phí Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra, từ ngày 14/9/2023 đến 22/3/2024, Lê Ngọc Phương được Giám đốc Bệnh viện Ngô Đức Tuấn và Trưởng phòng Tài chính kế toán Phạm Minh Thắng giao nhiệm vụ thanh toán, thu và nộp viện phí, tạm ứng viện phí của bệnh nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Phương đã lợi dụng vị trí công tác để thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân nhưng không nộp về bệnh viện. Toàn bộ số tiền thu được, Phương chiếm đoạt, với tổng số tiền lên tới 784,5 triệu đồng.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Phương - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Cơ quan điều tra đã xác định hành vi trên đủ căn cứ để khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tội danh: Tham ô tài sảnĐiều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định:

“Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; chiếm đoạt tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên… thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”