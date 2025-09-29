"Ông trùm" trẻ tuổi Phạm Văn Công bị bắt, khám xét nơi ở trong sự ngỡ ngàng

Hé lộ manh mối về đường dây làm giả giấy tờ của "ông trùm" Phạm văn Công

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường dây làm giả hàng chục ngàn giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ đủ loại từ bằng tốt nghiệp THPT, đại học đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe các hạng.

Giấy phép lái xe do các đối tượng làm giả bị thu giữ (Ảnh: Cựu chiến binh VN).

Trước đó, theo thuật lại trên tờ Cựu chiến binh VN, vào đầu tháng 8/2025, chị Hoàng Thị H. (trú xã Phong Nha, Quảng Trị) gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng về việc bị lừa làm giấy phép lái xe hạng A2 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa với số tiền hơn 6 triệu đồng.

Cụ thể, vào tháng 7/2025, chị H. có nhu cầu làm giấy phép lái xe hạng A2 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa, thông qua mạng xã hội chị liên hệ với Nguyễn Văn T., trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đó, T. bảo chị H. gửi ảnh chân dung và thẻ căn cước công dân để T. liên hệ người làm giấy phép, chứng chỉ giả. Sau khoảng một tuần, chị H. nhận được chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa và chuyển cho T. 3,5 triệu đồng. Tiếp đó, chị H. nhận được giấy phép lái xe hạng A2 sau khi chuyển tiếp cho T. 2,7 triệu đồng.

Từ nguồn tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện manh mối về đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan chức năng với phương thức tinh vi, khép kín với kẻ cầm đầu, người chỉnh sửa, in ấn đến đối tượng chuyên lập trang mạng quảng cáo và giao dịch,.

30 cán bộ, chiến sĩ đồng đoạt bí mật, khống chế tất cả các đối tượng

Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Quảng Trị phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triển khai phá án. 30 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 6 tổ công tác đồng loạt ra quân tại nhiều địa bàn.

Tại xã Giao Ninh (Ninh Bình), lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Văn Công (29 tuổi), người cầm đầu đường dây.

Đồng thời các tổ công tác khác ập vào khống chế 5 người khác liên quan tại Hà Nội và Ninh Bình, gồm: Phạm Văn Hùng (25 tuổi), Đặng Duy Tuấn (29 tuổi), Trần Văn Đạt (27 tuổi), Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) và Trần Xuân Tuấn (35 tuổi).

Đáng chú ý, theo thuật lại trên báo CAND, tại xóm Mộc Đức, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình, khi lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an địa phương vào bắt giữ Phạm Văn Công, rất nhiều người tỏ ra bất ngờ. Không mấy ai biết, Công chính là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây làm văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả.

Các đối tượng trong đường dây làm hàng chục ngàn giấy tờ giả (Ảnh: Người lao động).

Khám xét nơi ở những người này, công an thu giữ 11 điện thoại, nhiều máy tính, thiết bị in màu, ép plastic, ổ cứng, phôi, tem dán cùng hàng chục nghìn văn bằng, chứng chỉ giả và hàng trăm nghìn file dữ liệu, phần mềm phục vụ việc làm giả.

Chia sẻ với báo trên, Thượng tá Dương Kim Tư - Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị, người trực tiếp cùng các tổ công tác tham gia phá án khẳng định; Chuyên án được tổ chức chặt chẽ, lực lượng phối hợp đồng bộ, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ. Với tinh thần quyết liệt, xử lý tình huống nhanh, dứt khoát, Ban chuyên án đã nhanh chóng, đồng loạt bí mật, khống chế các đối tượng, không để các đối tượng liên lạc, trao đổi tiêu huỷ chứng cứ.