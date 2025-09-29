Giải cứu 4 ông cháu trong ngôi nhà sập ở Thanh Hóa giữa đêm mưa bão

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tiếp cận, cứu hộ 4 người dân gặp nạn trong đêm mưa bão.

Theo đó, đêm 28 rạng sáng 29/9, tại nhiều địa bàn của tỉnh Thanh Hóa có mưa to, gió lớn. Đặc biệt tại các xã ven biển, gió giật mạnh làm đổ nhiều cây xanh, tốc mái nhà.

Tại xã Hoằng Phú, mưa lớn kèm gió to đã làm hư hỏng nhiều ngôi nhà. Ngay trong đêm, một căn nhà đổ sập khiến 4 ông cháu phải di chuyển xuống khu nhà vệ sinh để tránh trú.

Lực lượng chức năng đưa người dân ở xã Hoằng Phú rời khỏi căn nhà đổ sập.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức tiếp cận hiện trường. Khi nghe có tiếng kêu cứu, các chiến sĩ đã tiếp cận và giải cứu 4 ông cháu, sau đó đưa lên xe để di chuyển đến nơi sơ tán an toàn.

Trong khi đó, tại tỉnh Nghệ An, rạng sáng nay, Phòng PCCC&CNCH Công an tỉnh này cũng đã giải cứu 8 người mắc kẹt do mưa bão.

Cụ thể, khoảng 2h55, đơn vị nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt trong nhà tại số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh. Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 bị tốc mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt, trong đó có 1 người bị thương. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cắt, dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân.

Tiếp đến, khoảng 4h, Phòng PCCC&CNCH Công an tỉnh tiếp tục nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc.

Theo đó, do ảnh hưởng mưa bão, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà cấp 4. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương phương án cứu hộ và đưa cả 4 nạn nhân ra ngoài an toàn.