TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 10 (lúc 10 giờ ngày 29/9) Vị trí tâm bão: Khoảng 19.1 độ Vĩ Bắc; 104.5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

14h: Bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo bản tin phát lúc 14h ngày 29/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trưa nay, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan hẳn.

Chiều và tối nay (29/9), vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10. Trên Vịnh Bắc Bộ, tình hình gió mạnh và sóng lớn vẫn kéo dài, người dân, tàu thuyền cần lưu ý theo dõi thêm các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

Mưa to vẫn tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn để có phương án phòng tránh kịp thời.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đây là bản tin cuối cùng về cơn bão số 10.

13h25: Hơn 42.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh tốc mái

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận một người chết, 9 người bị thương; hơn 42.900 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, hàng trăm hộ dân ở các phường trung tâm, các xã miền núi Hương Đô, Sơn Giang... ngập sâu. Gần 1.000 ha hoa màu đổ ngã, 158 ha ao nuôi ngập nước, hơn 20 tấn cá lồng chết. Nhiều trường học, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Ảnh: VNExpress

Mái tôn nhà dân ở xã Thiên Cầm bị gió thổi bay ra đường, trưa 29/9. Ảnh: Đức Hùng

Hạ tầng cũng thiệt hại nghiêm trọng khi hơn 1.100 cột điện gãy đổ, toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9, đến trưa nay mới cấp lại cho một số khu vực. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Tại khu kinh tế Vũng Áng, hàng chục nghìn mét vuông mái tôn, kho xưởng, băng tải bị cuốn sập, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

12h15: 11 người thiệt mạng

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, tính đến trưa nay (29/9), địa phương này ghi nhận 9 trường hợp tử vong, 18 người bị thương, nâng tổng số trường hợp tử vong do bão Bualoi là 11 người, bị thương 20 người. Ngoài ra có 4 người mất tích và 17 người mất liên lạc.

Dù không nằm trong vùng đổ bộ, Ninh Bình đang là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất về người do hứng chịu dông lốc tàn phá.

Ảnh: MXH

Bên cạnh thiệt hại về người, Ninh Bình có 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường bị hư hại. Trạm y tế xã Hải Hưng bị rơi cánh cửa sổ, gãy một bên cổng, 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt, một trạm biến áp tại Phường Hoa Lư bị cháy và một số biển quảng cáo bị gãy đổ.

Ngoài Ninh Bình, bão Bualoi gây thiệt hại nặng nề cho khắp khu vực từ Huế đến đồng bằng Bắc Bộ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hai do bão.

10h50: 8 người chết, 13 người bị thương và mất tích

Theo thông tin TPO, tính đến sáng 29/9, bão số 10 đã khiến 8 người bị thiệt mạng, trường hợp bị thương là 9 người. Ngoài ra còn có 4 người bị mất tích và 17 người mất liên lạc.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến sáng 29/9 có 17 trường hợp vẫn đang mất liên lạc tại hai tỉnh là Quảng Trị và Gia Lai.

Cụ thể, vào 23h30 đêm 28/9, tại bờ bắc sông Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS đã bị đứt neo trôi dạt ra biển. Trên hai thuyền có 13 người, 4 người đã bơi vào bờ, còn 9 người và 02 tàu cá chưa có thông tin và vị trí hiện tại.

Ngoài ra, một tàu khác gồm 8 thuyền viên trên bờ biển Gia Lai cũng bị mất liên lạc với gia đình từ 20h13 ngày 27/9, gia đình đã đến trình báo với bộ đội biên phòng.

Bão số 10 cũng khiến 8 người thiệt mạng, trong đó một trường hợp ở Huế bị nước cuốn trôi đã tìm thấy thi thể, một người ở Thanh Hoá bị cây đổ tử vong sáng nay, 6 trường hợp còn lại thiệt mạng do dông lốc ở Ninh Bình.

Trận dông lốc ở Ninh Bình cũng làm 7 người bị thương. Ngoài ra, Quảng Trị và Huế, mỗi địa phương có một trường hợp bị thương.

Bão cũng khiến 245 nhà hư hỏng, tốc mái tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, 19 nhà bị ngập, hơn 1.387 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại.

Ngoài ra, tại các địa phương bão ảnh hưởng, giao thông bị ngập lụt, ách tắc và chia cắt ở một số nơi, hệ thống đê điều cũng bị ảnh hưởng ở một số khu vực. Đây là những số liệu thiệt hại ban đầu. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại do cơn bão mạnh nhất từ đầu năm gây ra.

Hà Tĩnh: Hơn 20 tấn cá lồng bè chết sau bão số 10

Ghi nhận tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), sau khi bão số 10 đi qua, nhiều hộ nuôi cá lồng bè thiệt hại nặng nề. Theo lãnh đạo UBND xã Kỳ Hoa, do sức gió mạnh, các bè nuôi bị xô dạt, mắc cạn, dẫn đến thiếu nước, khiến cá chết hàng loạt.

Ước tính tổng sản lượng cá thiệt hại khoảng 20 tấn, chủ yếu là cá diêu hồng, cá chẽm… Sáng 29/9, ngành chức năng phối hợp cùng người dân thu gom, trục vớt số lượng cá chết lên bờ để xử lý.

Nhiều hộ nuôi cho biết cá chết đã gây thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng, có gia đình gần như mất trắng chỉ sau một đêm bão.

Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 bị đổ sập





Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật mạnh cấp 14 đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình trên địa bàn.

Đặc biệt, tại Khu kinh tế Vũng Áng, cơn bão đã quần thảo dữ dội, kéo theo mưa lớn và gió giật mạnh khiến nhiều nhà dân, trường học và các công trình trọng điểm bị tốc mái và hư hỏng.

Đặc biệt, dưới sức gió khủng khiếp của bão số 10, kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã bị đổ sập. Hiện trường cho thấy các kết cấu, phần nhà mái của kho chứa than bị phá hủy nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc lưu trữ nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất điện của nhà máy.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với hai tổ máy có tổng công suất hơn 1.200MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 người mất tích: Phát hiện 1 tàu bị lật úp

Theo VTC News, liên quan đến vụ 2 tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 thuyền viên đang mất tích, theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, sau khi nắm được thông tin, Chỉ huy trưởng đơn vị tham gia cùng đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lúc 7h ngày 29/8, lực lượng cứu hộ triển khai 1 tàu BP-07-12-03/09 CBCS; 1 xuồng MS-BP-07-15-01/05 CBCS tìm kiếm trên sông Gianh và 4 tổ cơ động với 40 người của các đơn vị tuyến biển tuần tra dọc bờ sông và ven biển để tìm kiếm 9 thuyền viên còn đang mất tích. Đồng thời, thông báo cho các lực lượng địa phương có liên quan để phối hợp tìm kiếm.

Một trong 2 chiếc thuyền gặp nạn được phát hiện bị trôi dạt, lật úp trên biển Bắc Trạch (Quảng Trị) cách bờ khoảng 50 mét.

Đến 9h25 ngày 29/8, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS (một trong 2 chiếc tàu gặp nạn) đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50 mét trong tình trạng bị lật úp.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt chiếc tàu kể trên để xác định có thuyền viên nào trên tàu hay không. Đồng thời tiếp tục bố trí lực lượng tìm kiếm chiếc tàu còn lại và những thuyền viên còn mất tích.

Chuyên gia: Bão số 10 Bualoi suy yếu nhưng tác động hoàn lưu bão còn rất mạnh

Bão số 10 Bualoi đã suy yếu xuống còn cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Lúc 8h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Tây Nam Nghệ An.

Theo VTC News, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, dự báo khoảng 10h hôm nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

"Mặc dù bão suy yếu nhưng những tác động của hoàn lưu bão số 10 Bualoi vẫn còn rất mạnh. Mưa lớn còn tiếp tục và kéo dài trong hôm nay đối với các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Bên cạnh đó, vùng mưa lớn mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du bắc Bộ với lượng mưa dự báo 150-250mm, một số nơi cục bộ có thể lên trên 350mm", ông Khiêm cảnh báo.

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, tình trạng lũ trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ có thể lên báo động (BĐ)2-3. Đáng chú ý, lũ trên hệ thống sông Kiến Giang (Quảng Trị) đêm qua đã đạt đỉnh, vượt BĐ3 và đang xuống, tuy nhiên tình trạng ngập ở khu vực ven sông còn tiếp tục kéo dài.

Lũ trên hệ thống sông ở Hà Tĩnh cũng đang lên rất nhanh, dự báo vượt BĐ3 trong sáng nay, nguy cơ ngập úng khu vực ven sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố trong hôm nay và những ngày tới cũng rất cao.

"Nguy cơ rất đáng chú ý là lũ quét, sạt lở. Với lượng mưa dự báo lên tới vài trăm mm trong hôm nay và ngày mai thì hiện tượng này cần hết sức lưu ý, có thể xuất hiện ở vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng như trung du, vùng núi Bắc Bộ", ông Khiêm nhận định.

Lốc xoáy kéo sập nhiều nhà dân ở Ninh Bình, 6 người thiệt mạng

Lốc xoáy kéo sập nhiều nhà dân ở Ninh Bình, 6 Ngày 29/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng thông tin, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, khoảng 3-5h cùng ngày, cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Một ngôi nhà đổ sập sau trận lốc ở tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ). Ảnh: VTC News

Thông tin ban đầu, cơn lốc quét qua địa bàn xã Quỹ Nhất làm sập một số ngôi nhà, khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Tại xã Hải Anh, cơn lốc làm gãy 30 cột điện, sập một số nhà, 1 người tử vong.

Tại tổ 3 xã Thịnh Long, có một số ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Rạng sáng nay, bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền nước ta gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa.

Theo thống kê sơ bộ của các tỉnh thành miền Trung, bão và mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và sáng sớm mai, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai,… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

9h: Nghệ An thiệt hại nặng nề

Theo ghi nhận của PV, mưa to kèm gió lớn khiến hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, những mái tôn hoặc công trình lập bằng tôn bị gió thổi bay nằm ngổn ngang trên nhiều tuyến đường.

Tại một số vùng trũng thấp, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Một số khu dân cư rơi vào cảnh mất điện diện rộng, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, nước mưa tràn vào sinh hoạt của người dân.

Clip: Nghệ An đổ nát sau cơn bão số 10

Nhiều công trình bị phá huỷ trong bão (Ảnh: Như Hoàn)

Những cây lớn bị bật gốc

Khắp nơi là cảnh tượng ngổn ngang

Xe máy bị thổi bay ra giữa đường

Những cột đèn đường bị hư hại

Hệ thống điện nhiều nơi bị phá huỷ

7h24: Hà Tĩnh - Quảng Trị ngổn ngang sau bão

Theo VTC News, tại Hà Tĩnh: Bão số 10 đổ bộ gây mưa to, gió rít từng hồi, cây xanh, cột điện đổ la liệt, mái nhà bị gió thổi bay tứ tán. (Ảnh: Thục Anh)

Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng ghi nhận tại nhiều địa phương của Hà Tĩnh từ khu vực huyện Kỳ Anh đến trung tâm TP Hà Tĩnh (cũ) có rất nhiều nhà dân bị tốc mái, thậm chí đổ sập do bão số 10 gây ra.

Rất nhiều cột điện bị gió bão quật đổ nằm gãy vắt ngang đường ở Hà Tĩnh khiến địa phương này mất điện trên diện rộng. (Ảnh: Trọng Thái)

Tại khách sạn 11 tầng trong khu du lịch biển Thiên Cầm, gió rít, giật mạnh làm hư hỏng trần thạch cao của phòng ăn có diện tích hàng chục mét vuông tầng 1.

Một mái tôn của người dân ở phường Đông Kinh (TP Hà Tĩnh) gió hất tung, nằm chắn ngang đường, giao thông ách tắc.

Rất nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị báo số 10 tàn phá theo từng cấp độ, thiệt hại rất nặng nề.

Cột điện đổ, cây gãy, mái tôn bay... là cảnh giống nhau trên nhiều tuyến đường Hà Tĩnh sau bão số 10. Lực lượng chức năng dù rất nỗ lực nhưng chưa thể khắc phục xong.

Đêm qua là đêm không ngủ của lực lượng Công an, Quân đội... ở Hà Tĩnh. Họ ứng trực toàn bộ quân số, 24/24 để vừa đảm bảo an toàn tính mạng người dân, vừa kịp thời khắc phục hậu quả sau bão. Trong hình là ảnh lực lượng Công an xuyên đêm khắc phục hậu quả bão số 10. (Ảnh: CAHT).

Tại khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị đêm qua, bão số 10 quét ngang cũng gây thiệt hại nặng nề. Từ khu vực Đồng Hới trở ra các địa phương tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh nhiều cây, cột điện bị gió quật gãy.

Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) gió bão khiến hàng loạt cột điện bị quật ngã, dây điện chằng chịt nằm vắt ngang đường.

Sau đêm mệt nhoài chống bão, người dân Quảng Trị tiếp tục dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Các cơ quan công sở mở lại và mưa còn khá lớn.

9 người mất tích trên vùng biển Quảng Trị

Theo thông tin từ VTV, các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 9 thuyền viên mất liên lạc trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị. Đây là những thuyền viên của 2 tàu cá mang biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), bị đứt neo và trôi tự do vào khoảng 12h đêm tại khu vực bờ bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh.

Hai tàu này trước đó được sửa chữa từ tháng 6 và vừa hoàn thành. Đêm qua (28/9), khi bão giảm cấp, các thuyền viên và thợ sửa tàu lên tàu kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy thử thì gặp gió lốc mạnh, nước chảy xiết khiến tàu đứt neo.

Trên tàu có 13 người, trong đó 4 người đã bơi được vào bờ an toàn. Hiện 2 tàu được xác định đã chìm, 9 thuyền viên mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mất điện lưới từ đầu tối qua và thời tiết tiếp tục xấu.

Nghệ An: Hàng loạt căn nhà tốc mái, nước tràn vào nhà dân

Rạng sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật cấp 12-13 đổ bộ Nghệ An, gây mưa to đến rất to trên diện rộng. Cơn bão có sức tàn phá tương đương bão số 5 vừa qua, thậm chí có thời điểm gió giật còn mạnh hơn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Nhiều hàng quán, nhà cửa bị thổi bay nóc (Ảnh: MXH)

Mái tôn bay khắp nơi (Ảnh: MXH)

Nhiều công trình bị phá huỷ do sức gió lớn (Ảnh: MXH)

Trần nhà bị sập (Ảnh: MXH)

Mưa lớn khiến nước tràn vào nhà (Ảnh: MXH)

(Ảnh: MXH)

Lực lượng chức năng gồng mình giải cứu người gặp nạn trong mưa bão (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An)

Đường phố trung tâm Thanh Hóa biến thành sông sau mưa bão

Ghi nhận của phóng viên báo Người lao động, lúc 6 giờ sáng tại các phường trung tâm tỉnh Thanh Hoá, gió đã lặng, mưa ngớt. Rất nhiều tuyến đường ở các phường Hạc Thành, Đông Quang, Quảng Phú, Hàm Rồng... thành sông, nhiều nơi nước ngập sâu, sắp tràn vào nhà.

Trước đó, ghi nhận tại phường trung tâm Hạc Thành, nhiều tuyến đường ngập sâu trong đêm, mưa liên tục khi bão số 10 vào đất liền.

Ảnh: Thanh Tuấn

Bão số 10 vào đất liền gây mưa to, gió giật mạnh, mất điện nhiều nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong sáng nay (29/9), bão sẽ đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, tâm bão đi xuyên qua tỉnh Nghệ An để sang Thượng Lào vào trưa nay và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Đến 16h chiều nay, tâm vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào với cường độ còn dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng nay, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) sáng nay có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) sáng nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Cũng trong sáng nay, ven biển và các đảo từ Hải Phòng – Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m. Nguy cơ ngập nơi khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn.

Hoàn lưu bão Bualoi còn gây mưa lớn cho miền Bắc, Thanh Hoá - Quảng Bình cũ đến ngày mai (30/9).

Đêm qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/9 đến 3 giờ ngày 29/9 có nơi trên 200mm như trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233.2mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204.8mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237.6mm, trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248.8mm.

Dự báo từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngoài ra, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên ngày và đêm 29/9, khu vực Tây nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão Bualoi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sau khi càn quét khu vực miền Trung nước này vào ngày 26/9, bão vào Biển Đông tối 26/9.

Với tốc độ di chuyển quá nhanh (gấp đôi cơn bão thông thường), cường độ rất mạnh và hướng di chuyển tây tây bắc, Bualoi đang là cơn bão mạnh nhất tác động đến đất liền nước ta từ đầu năm nay với sức gió mạnh nhất ghi nhận được trên đất liền cấp 11, giật cấp 14.