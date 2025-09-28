Cục CSGT ra thông báo khẩn liên quan Bão số 10

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tối 28/9 đã thông báo khẩn về việc cấm lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam đoạn ảnh hưởng Bão số 10.

Cụ thể, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, trong thời gian bão số 10 đổ bộ đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh, từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9/2025, sẽ tổ chức cấm lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam đoạn từ nút giao Nghi Sơn (km380, Thanh Hóa) đến nút giao Vũng Áng (km568+500, Hà Tĩnh).

Cục CSGT đề nghị người dân, lái xe chủ động sắp xếp hành trình, rời khỏi tuyến cao tốc, tìm nơi tránh trú an toàn, chỉ tiếp tục di chuyển sau khi bão đi qua. Trong trường hợp cần hỗ trợ, người dân có thể liên hệ đường dây nóng 1900.8099 để được hướng dẫn kịp thời.

Lực lượng CSGT nỗ lực cùng người dân ứng phó với Bão số 10- Ảnh: Cục CSGT

Trước đó, trưa cùng ngày, theo ghi nhận, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, hiện nay trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng- Vạn Ninh-Cam Lộ trời mưa to, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước, tầm nhìn hạn chế.

Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, Cục CSGT đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc trong thời gian từ 18h00’ đến 22h00’ đêm nay.

Khi lưu thông trên tuyến cao tốc luôn làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, nếu gặp sự cố khẩn trương đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, nếu xe hư hỏng trên tuyến chính thì bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150 mét và gọi số điện thoại đường dây nóng 19008099 của Cục CSGT để được hỗ trợ.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, từ 19h ngày 28/9, lực lượng chức năng đã triển khai cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Theo bản tin nhanh lúc 20h, vị trí tâm bão vào khoảng 17.7 độ Vĩ Bắc; 107.0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.