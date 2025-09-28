Bão số 10: Nghệ An cấm đường tạm thời từ 23 giờ ngày 28/9

Người dân phường Cửa Lò (Nghệ An) chằng chống hàng quán, ứng phó bão số 10. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ nhân dân.

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (dự kiến từ 23 giờ ngày 28/9/2025 đến 4 giờ ngày 29/9/2025) yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ.

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ 00 phút ngày 28/8/2025 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau). UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.