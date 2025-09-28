Xác cá voi dài hơn 10m trôi dạt vào bờ biển Lý Sơn

Chiều 28/9, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn - xác nhận thông tin trên.

Theo ông Huy, lúc 14h30 cùng ngày, người dân Lý Sơn phát hiện xác cá voi đang trong quá trình phân hủy, mất phần đuôi và phần đầu, trôi dạt vào bờ biển thôn An Bình (thuộc đặc khu Lý Sơn). Đây là loại cá voi xanh, dài hơn 10m, nặng hàng chục tấn.

Xác cá voi dạt vào bờ biển Lý Sơn. (Ảnh: L.S)

"Thông thường, khi cá voi trôi dạt vào bờ, bà con ngư dân sẽ tổ chức chôn cất theo phong tục. Tuy nhiên, hiện bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp nên công tác này tạm thời chưa thể tiến hành" , ông Huy nói.

Quan niệm của ngư dân địa phương, cá voi là vị thần linh thiêng thường hay giúp đỡ ngư dân vượt qua hoạn nạn trên biển, do vậy họ rất tôn sùng và gọi là cá Ông.

Theo tập tục của ngư dân, người nào tìm thấy xác cá Ông bị trôi dạt trên biển thì có nhiệm vụ đưa về mai táng. Khoảng 3 năm sau khi an táng, cộng đồng ngư dân sẽ làm lễ cải táng đưa xương cốt cá Ông vào lăng vạn để thờ cúng chung.