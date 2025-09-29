Người đàn ông mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn

Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 29-9, trong lúc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, lực lượng Công an xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An phát hiện ông Nguyễn Đình Tý (SN 1977, trú tại xóm Trù Sơn 6, xã Bạch Hà) bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn tại khu vực cầu Trù Sa.

Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu ông Nguyễn Đình Tý. Ảnh: Công an cung cấp

Tình huống xảy ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao và chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp cận hiện trường tìm các cứu người đàn ông.

Sau nhiều nỗ lực vượt qua dòng nước lũ chảy xiết, lực lượng công an đã tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nhà của người dân bị tốc mái do bão số 10 gây ra

Được biết, bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Nghệ An đã khiến hàng ngàn nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Hàng loạt công trình xây dựng, giao thông, y tế, giáo dục, cột điện… bị hư hỏng, gãy đổ. Hiện các địa phương tại Nghệ An đang khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão.