Danh sách 9 nạn nhân thiệt mạng do lốc xoáy ở Ninh Bình

Theo thống kê của tỉnh Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi hôm 29/9 khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương.

Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà. Xã Quỹ Nhất có 4 nạn nhân, gồm: Ông Hoàng Văn Khiêm (SN 1934, thôn Phú Bình), bà Đoàn Thị Nhị (SN 1938, thôn Phú Bình), ông Nguyễn Văn Khanh (SN 1952, thôn 10); bà Trần Thị Râng (SN 1950, thôn 10).

Trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua Ninh Bình khiến 9 người thiệt mạng.

Các nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1989, tổ dân phố 3, xã Hải Thịnh), bà Phạm Thị Hải (SN 1958, thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh), bà Nguyễn Thị Sen (SN 1940, đội 1, xã Hồng Phong), ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1957, xóm 4, xã Chất Bình).

Những nạn nhân trên được đề xuất xây nhà mới.

Một trường hợp tử vong do cây đổ đè vào người là ông Bùi Văn Khíp (SN 1941, thôn Đồi, xã Gia Hưng).

Ngoài ra, mưa bão ở Ninh Bình còn khiến 24 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống điện bị tốc mái, gãy đổ gây thiệt hại nặng.

Khoảng 3h đến 5h ngày 29/9, khi tâm bão Bualoi đang hoành hành tại Nghệ An - Hà Tĩnh thì cách xa khoảng 200 km, tại Ninh Bình, lốc xoáy xuất hiện quét qua hàng loạt xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt nhà dân bị đổ sập, nhiều tuyến đường liên xã tê liệt bởi cây xanh gãy đổ, dây điện chằng chịt chắn ngang.

Chị Hoàng Thị Hường (ở xã Quỹ Nhất) nhớ lại: “Khoảng 5h sáng, vợ chồng tôi vừa thức dậy như thường lệ. Ngôi nhà mới được sửa sang, bắn mái tôn năm ngoái nên tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều. Bất ngờ, tiếng gió ào ào nổi lên. Chồng tôi hoảng hốt kêu: ‘Bà ơi, đổ nhà rồi, chạy đi!’. Tôi vừa kịp chạy vào buồng thì gian nhà ngoài đã sập xuống. Nếu vợ chồng tôi còn nằm ngủ, có lẽ đã chết cả hai. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 5 phút”.

Hiện tại, chính quyền tỉnh Ninh Bình và và các đơn vị đang tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định đời sống cho người dân.